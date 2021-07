Der Twitch-Streamer Charlie “MuTeX” Saouma hat einen besonderen Rekord in Call of Duty: Warzone aufgestellt. Er hat 61 Kills in einem Match geholt. Doch ihm wird vorgeworfen, im Stream zu schummeln. Darum greift er nun zu besonderen Maßnahmen und filmt sich direkt mit 5 Kameras.

Was ist da los? Cheater sind in der Warzone ein großes Problem. Darum kommen bei besonderen Rekorden auch im Zweifel auf, ob diese wirklich korrekt sind. Das passiert derzeit auch beim Streamer MuTeX, der in einem Match 61 Kills geholt hat.

Die Vorwürfe kommen vom YouTuber BadBoy Beamen, der sich darauf spezialisiert hat, Cheater zu finden. Dieser will gleich mehrere Beweise für das Schummeln gefunden haben, die MuTeX jedoch bestreitet.

Damit solche Vorwürfe zukünftig nicht weiter aufkommen, ist MuTeX zu einem sehr interessanten Schritt übergegangen. Er streamte zuletzt nur noch mit 5 aktiven Kameras:

Eine zeigt sein Gesicht

Eine den Controller

Eine seine Bildschirme

Eine seinen Schoß von der Seite

Eine das komplette Setup von hinten

Wie das Setup im Spiel aussieht, könnt ihr in diesem kurzen Clip auf Twitter sehen:

Streamer soll ein Tool zur Modifikation von Controllern nutzen

Was genau wird MuTeX eigentlich vorgeworfen? Der Twitch-Streamer wird beschuldigt, das Tool “Cronus” genutzt zu haben. Diese Software erleichtert es Spielern Skripte in den Controller zu integrieren, hinter denen sich auch Cheats befinden könnten. Darum ist das Tool in kompetitiven Turnieren von CoD bereits verboten worden.

MuTeX erklärte, dass das Tool ein Überbleibsel eines alten LAN-Turniers gewesen sein soll (via Twitter) und zeigte in einem Video, wie er Cronus von der Festplatte löscht. Dabei wurde jedoch das Installationsdatum der Datei gezeigt, das überraschenderweise März 2021 anzeigte.

Das spricht gegen die Aussage, dass das Tool ein altes Überbleibsel sein soll, denn auch ein Update ändert das Installationsdatum nicht. Das erklärte BadBoy Beaman in einem zweiten Video zu dem Thema:

Cheater sind ein Problem in Warzone: Schon seit dem Start der Warzone im März 2020 gibt es Cheater im Spiel. Im April berichtete Activision davon, dass sie bereits über 475.000 Cheater gebannt haben. Doch die Probleme sind seitdem eher größer als kleiner geworden.

Inzwischen streamen Hacker sogar live auf Twitch oder ruinieren absichtlich ein 100.000 Dollar-Turnier in der Warzone, sodass sich sogar die Profis für ihr Spiel schämen.

Ist MuTeX ein Cheater? Das lässt sich nicht final beantworten. Beide Seiten verharren auf ihrer Position und gestehen kein Fehlverhalten ein. Offensichtlich ist aber, dass MuTeX keinen Wallhack, Flyhack oder einen klassischen Aimbot verwendet.

Einige Fans von MuTeX kritisieren außerdem, dass der YouTuber BadBoy Beaman inzwischen überall Cheater sieht, um so mehr Aufmerksamkeit für sich und seine Videos zu gewinnen.

Mit seinem neuen Setup verhindert MuTeX aber wohl, das künftig Leute im Schummeleien vorwerfen.