Hacker ruinieren 100.000 Dollar-Turnier in CoD Warzone, Profi schämt sich für sein Spiel

Call of Duty: Warzone ist das neue hauseigene Battle Royale von Call of Duty: Modern Warfare. Besitzer von CoD: Modern Warfare erhalten es als kostenlosen Updat...

Cheater sind in der Call of Duty Warzone seit jeher ein Riesen-Problem für die ehrlichen Spieler. Oft kommen die Hacker ungeschoren davon und versauen allen den Spaß. Doch die Entwickler scheinen nach und nach aufzuholen. Ein erfreuliches Beispiel war zuletzt in einem Match von Top-Streamern wie NICKMERCS und TimTheTatman zu sehen. Dort hatte ein Cheater erst viel Freude am Schummeln, wurde dann aber nach der Beschwerde der Streamer mitten im Match gebannt !

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ich bin heute im Wettkampf auf zahlreiche dreiste Hacker gestoßen und wurde im großen Finale von jemand gekillt, der sich unter die Map geglitcht hatte. Ich bin ehrlich mit euch, Call of Duty und Raven Software. Das wird langsam echt extrem ermüdend. Ich bin mir sicher, die anderen Profis sehen das auch so.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

In Call of Duty: Warzone fand jüngst ein großes Turnier um 100.000 US-Dollar statt. Viele Top-Spieler wurden von Profi Nadeshot eingeladen. Doch anstelle eines spannenden Turniers unter den besten Warzone-Spielern gab es ein Schützenfest für Hacker, die allen den Spaß ruinierten. Das sorgt für viel Frust bei den Profis, die sich für das Spiel langsam schämen.

Insert

You are going to send email to