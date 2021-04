Spieler in CoD Warzone bekommen Cheater ins Team – Versenken ihn im Meer

Call of Duty: Warzone ist das neue hauseigene Battle Royale von Call of Duty: Modern Warfare. Besitzer von CoD: Modern Warfare erhalten es als kostenlosen Updat...

Dennoch ist die Cheater-Plage in der Warzone groß. Das liegt unter anderem daran, dass CoD Warzone kostenlos ist. Nach einem Bann erstellt sich ein Cheater einfach einen neuen Account und schummelt fleißig weiter. Selbst einige der besten Spieler in CoD Warzone sollten schummeln. Die Geschichte dahinter könnt ihr hier lesen:

Was machen die Entwickler gegen Cheater? Viel und doch zu wenig. Zuletzt kündigten die Entwickler an, dass sie sogar Hardware-Bans gegen Cheater aussprechen und regelmäßig tausende Schummler und Bots aus dem Spiel entfernen.

Generell sind Aktionen gegen Cheater sehr beliebt bei den Spielern. Leider kämpft die Warzone noch immer mit einem Cheater-Problem, sodass Spieler, die selbst gegen die Schummler kämpfen, immer gerne gesehen sind. So beobachteten beispielsweise tausende Zuschauer einen Cheater, der trotz Aim-Bot in den wichtigsten Situationen im Spiel gnadenlos versagt hat . Das Scheitern des Cheaters war die Freude der Zuschauer.

Für die Eliminierung des Cheaters nutzen die Spieler ein Fahrzeug. Dort hatte sich der Cheater draufgesetzt, um während der Fahrt andere Spieler auszuschalten. Das faire Teammitglied fährt das Auto mit dem Cheater dann in Richtung Meer und springt in der letzten Sekunde raus. Der Cheater fährt weiter ins Meer und wird eliminiert, während der faire Spieler überlebt.

