CoD Warzone: Die 20 Sturmgewehre aus Season 3 im Ranking – Eins gewinnt deutlich

Spieler der Call of Duty: Warzone sind auf der Jagd nach dem nächsten Waffen-Überflieger und besonders Sturmgewehre stehen unter genauster Beobachtung. Der Warzone-Experte „JGOD“ hat gemeinsam mit seiner Community ein Ranking der beliebten Waffen-Klasse erstellt und MeinMMO stellt euch seine Ergebnisse und stärksten Vertreter vor.

Worum gehts? Mit dem Start der Season 3 wurde die Waffen-Meta von Call of Duty: Warzone aufgebrochen:

Taktikgewehre übertrumpfen nicht mehr alles auf Reichweite

Die FFAR 1 ist nicht mehr der König des Nahkampfes

Nun stellt sich eine Frage: Welche Waffen nehme ich eigentlich? Für die beliebten Sturmgewehre wollen wir euch eine Entscheidungs-Hilfe geben. Dazu zeigen wir euch das Ranking vom CoD-YouTuber „JGOD“, der alle 20 Sturmgewehre bewertet und eingeordnet hat.

MeinMMO zeigt euch sein Ranking und zu den besten Vertretern der Waffen-Klasse eine tiefergehende Einordnung, damit ihr entscheiden könnt, welche Waffe für euch die passende ist.

Die 20 Sturmgewehre der Warzone im Ranking

CR-56 AMAX – Reichweite/Sniper-Support RAM-7 – Sniper-Support AK-47 aus Cold War – Sniper-Support FARA 83 – Sniper-Support FFAR 1 – MP Krig 6 – Reichweite M4A1 – Reichweite AS VAL – MP Grau 5.56 – Reichweite M13 – Reichweite XM4 – Reichweite Groza – Sniper-Support AN94 – Reichweite Kilo 141 – Reichweite FAL – Reichweite FR 5.56 – Reichweite QBZ – Reichweite Oden – Reichweite AK-47 aus CoD MW – Sniper-Support FN Scar 17 – Reichweite

Ganz oben steht aktuell die CR-56 AMAX – und das mit Abstand. Auffällig ist, dass die 5 Top-Waffen der Liste Spezialisten für den Nahkampf sind. Nur die AMAX kann beides und rockt im Fern- und im Nahkampf. Mit der Krig 6 schafft es zudem ein Neuling in der Waffen-Meta auf den zweiten Platz der Reichweiten-Waffen.

Wollt ihr euch die Ergebnisse von JGOD genauer ansehen, schaut euch sein Spreadsheet an (via Google Docs). Hier findet ihr seine Waffe-Rankings und Setups zur allen Waffen in Warzone.

Die 3 besten Sturmgewehre als Sniper-Support

Was müssen Sniper-Supports drauf haben? Als Zweitwaffe zu einem Scharfschützengewehr brauchen die Schießeisen starke Werte in den folgenden Kategorien:

Hohe Mobilität Gutes Bewegungs-Tempo und kurze Zeit ins Visier für den Nahkampf

Gute Schadens-Reichweite Möglichst viel von dem Bereich abdecken, in denen die Sniper ineffizient ist

Starker Schaden Im Nahkampf-Duell zählt beinahe jede Millisekunde



Die Waffen kommen in dem Bereich zum Einsatz, der für ein Sniper-Gewehr zu nah dran ist – meist so bis 40, maximal 60 Meter. Dazu müssen sie auf ganz kürzester Entfernung mit den Maschinenpistolen konkurrieren. Aktuell bieten besonders die Gewehre aus Cold War sehr starke Werte bei der wichtigen Mobilität – trotzdem schaffen es zwei Gewehre aus CoD MW an die Spitze der Nahkampf-Sturmgewehre:

CR-56 AMAX

RAM-7

AK-47 aus Cold War

CR-56 AMAX im Nahkampf

Was hat die AMAX drauf? Das Sturmgewehr zählt schon beinahe seit dem Start von Warzone als eine der stärksten Waffen im Spiel. Sie ist kontrollierbar, hat immensen Schaden und eine ordentliche Reichweite. Bei der Mobilität lässt sie etwas zu wünschen übrig. Trotzdem sagt JGOD, dass die AMAX für ihn aktuell das einzige Sturmgewehr ist, das er overpowered nennen würden. Denn wie mit der FFAR 1 vor ihrem Nerf, könnt ihr nur mit Brust-Treffern eine Time-to-Kill (TTK) von unter 500 Millisekunden erreichen (476 ms).

CoD Warzone: CR-56 AMAX Setup – Sniper-Support

Mündung: Schalldämpfer (Monolith)

Lauf: XRK Zodiac S440

Unterlauf: Kommando-Vordergriff

Munition: 45-Schuss-Magazin

Griff: XRK CR-56 Gemusterte Einfassung statt des Griffes auch „Taktischer Laser“



RAM-7 im Nahkampf

Was hat die RAM-7 drauf? Die Waffe aus der Season 1 von Modern Warfare glänzt mit einer großen, ersten Schadensreichweite und verursacht selbst ohne Aufsätze bis 28 Meter den vollen Schaden. Dazu kommt das gute Handling und die hohe Feuerrate, die sie hart zuschlagen lässt. Die TTK beträgt bei Körper-Treffern 561 Millisekunden und kann durch 2 Headshots auf 491 ms gesenkt werden. Hier gibts mehr Infos zur RAM-7 in Warzone im Vergleich zu den Waffen aus CoD MW.

CoD Warzone: RAM-7 Setup – Sniper-Support

Mündung: Schalldämpfer (Monolith)

Lauf: FORGE TAC Eclipse

Laser: Taktischer Laser

Unterlauf: Kommando-Vordergriff

Munition: 50-Schuss-Magazin

AK-47 aus Cold War im Nahkampf

Was hat die AK-47 drauf? Im Ranking von JGOD setzt sich die AK-47 aus Cold War auf Platz 3 im Nahkampf, weil sie eine starke Mischung der Werte mitbringt. Als „Cold War“-Sturmgewehr ist sie sehr mobil und nach einigen Buffs auch gut zu kontrollieren. Dazu bringt sie eine starke TTK von 500 Millisekunden mit, wenn eure Brusttreffer sitzen.

CoD Warzone: AK-47 Setup – Sniper-Support

Mündung: GRU-Mündungsfeuerdämpfer

Lauf: 15,5″, ultraleicht

Schaft: KGB-Skelettschaft

Unterlauf: Speznas-Griff

Munition: Bakelit 60-Schuss

Die 3 besten Sturmgewehre für Reichweite

Was müssen Reichweiten-Sturmgewehre drauf haben? Für größere Entfernungen braucht es auch andere Ansprüche:

Angenehme Kugelgeschwindigkeit Treffer lassen sich leichter setzen, wenn die Kugeln schnell fliegen

Starker, zweiter Schadensbereich Auch im zweiten Schadensbereich sollte die TTK stimmen

Hohe Präzision Der Rückstoß sollte leicht zu beherrschen sein



Reichweiten-Sturmgewehre konkurrieren mit den Scharfschützengewehren und müssen entsprechend auf großen Entfernungen effektiv sein. Mobilität spielt dabei meist keine Rolle – wichtig ist, dass ihr weit entfernte Gegner gut treffen und schnell erledigen könnt. Laut JGOD sind die besten drei Sturmgewehre dieser Kategorie:

CR-56 AMAX

Krig 6

M4A1

CR-56 AMAX auf Reichweite

Was macht die AMAX stark? Jap, die AMAX gewinnt auch das Reichweiten-Ranking. Im Moment ist das Sturmgewehr durch ihren hohen Schaden gepaart mit dem kontrollierbaren Handling eine Macht auf allen Entfernungen. Allerdings lässt sich die AMAX als „Schwitzer-Waffe“ bezeichnen. Der Rückstoß ist kontrollierbar, aber die Waffe kämpft mit euch. Sie liegt gerade so am Rand der guten Spielbarkeit. Greift zu Alternativen, wenn euch das Ding zu wacklig ist. Die AMAX erledigt Feinde im zweiten Schadensbereich mit Brust-Treffern innerhalb von 571 Millisekunden.

CoD Warzone: CR-56 AMAX Setup – Reichweite

Mündung: Schalldämpfer (Monolith)

Lauf: XRK Zodiac S440

Visier: VLK 3,0x-Visier

Unterlauf: Kommando Vordergriff

Munition: 45-Schuss-Magazin

Krig 6 auf Reichweite

Was macht die Krig 6 stark? Das Sturmgewehr ist stabil, hat starkes Movement, eine große Reichweite für den ersten Schadens-Bereich und verursacht den Brust-Schaden auch im Bauch. Der Meta-Neuling genießt mit dem Start der Season 3 viel Aufmerksamkeit und das auch zurecht. Ein weiterer Vorteil ist die geringe Schadens-Abnahme im zweiten Schadens-Bereich. Während der dritte Platz, die M4A1, von starken 593 Millisekunden auf durchschnittliche 816 ms hochgeht, erhöht sich die TTK der Krig 6 von 644 Millisekunden nur auf 736 ms.

CoD Warzone: Krig 6 Setup – Reichweite

Mündung: Agency-Mündungsfeuerdämpfer

Lauf: 19,7″ Ranger

Visier: Axial Arms 3x

Unterlauf: Feldagenten-Vordergriff

Munition: STANAG 60-Schuss

M4A1 auf Reichweite

Was macht die M4A1 stark? Das Sturmgewehr bleibt ein beliebter Dauerbrenner. Schon im Multiplayer von CoD MW galt sie eigentlich immer als Meta-Waffe und kann diese Stärke auch in die Warzone bringen. Sie bietet eine gute Mischung aus allen Werten, ohne irgendwo richtig überragend zu sein. Im Grunde ist sie ein Grau 5.56 für Spieler, die etwas mehr Schaden wollen. Bevorzugt ihr mehr Stabilität, dann greift lieber zur Grau.

CoD Warzone: M4A1 Setup – Reichweite

Mündung: Schalldämpfer (Monolith)

Lauf: M16 Grenadier

Visier: VLK 3,0x-Visier

Munition: 60-Schuss-Magazin

Unterlauf: Kommando Vordergriff

Langsam zeigt sich, dass die Waffen-Meta mit Season 3 viel offener ist, als noch vor ein paar Wochen. Die Spieler sind mit alten Klassikern unterwegs, versuchen neue Emporkömmlinge und generell sind viel mehr verschiedene Schießeisen im Einsatz. Die Anpassungen der Season 3 haben richtig gutgetan – und auch die wohl etwas zu starke AMAX steht bereits auf dem Zettel der Entwickler.

Mit welchen Waffen feuert ihr eure Gegner derzeit von der Map? Habt ihr euch beim alten Arsenal bedient oder versucht ihr mal was Neues aus? Und welches Sturmgewehr ist euer Favorit? Lasst uns gern ein Kommentar auf MeinMMO da.