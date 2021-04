CoD Warzone: Update zu Season 3 – Patch Notes mit allen Waffen-Nerfs

Die Season 3 von Call of Duty: Warzone ist online und startet den neuen Content-Zyklus mit einem dicken Update 1.36. Der Patch nerft die wichtigsten Waffen, ändert einige Aufsätze und schaltet Inhalte der neuen Season frei. MeinMMO zeigt euch die Patch Notes mit den wichtigsten Änderungen auf Deutsch.

Was ist los bei Warzone? Season 3 ist online und bringt mit dem Update 1.36 einen ordentlichen Schwung Änderungen und Neuerungen ins Spiel. Die veränderte Verdansk-Map steht erst später zur Verfügung, das Live-Event läuft noch. Ansonsten ist die komplette neue Season bereits am Start:

Neuer Battle Pass

Änderungen beim Boden-Loot

Eine Handvoll Bug-Fixes

Änderung des Roze-Skins

Waffen-Anpassungen

DLSS für Nvidia-Grafikarten

Besonders die Anpassungen bei den Waffen dürften viele Spieler mit großem Interesse verfolgen. Season 2 war geprägt von den Salven-Taktikgewehren auf Reichweite und der FFAR 1 im Nahkampf. Die wichtigsten Waffen wurden ordentlich generft und auch ein paar Buffs hat es gegeben. Hier kommt ihr direkt zu den Waffen-Anpassungen.

CoD Warzone: Update 1.36 – Battle Pass und Patch-Infos

Mit dem neuen Update gibt es die übliche Season-Routine seit dem Start von Black Ops Cold War:

Ihr könnt euch wieder 100 Stufen im Battle Pass freispielen und habt knapp 1.200 Season-Stufen zum Aufsteigen. Es gibt neue Prestige-Embleme und Herausforderungen, die euch weitere Belohnungen ins Inventar schieben.

Darüber hinaus gab es Anpassungen beim Gameplay, ein paar wichtige Bug-Fixes und ein neues Feature für PC-Spieler mit einer Nvidia-Grafikkarte:

Gameplay – Das Loot-System in Verdansk wurde überarbeitet und bietet nun ausschließlich „Cold War“-Waffen als Loot aus Kisten oder Boden-Loot. Zudem haben nur noch legendäre Waffen einen Bauplan mit Aufsätzen. Es liest sich so, als könnt ihr nur noch legendäre (orange) oder normale Waffen (weiß) in Verdansk finden – also entweder komplett ohne Aufsätze oder mit allen 5 Slots belegt.

Spieler mit einem Riot-Shild bekommen jetzt keinen Schaden mehr, wenn sie eine Thermit-Granate mit dem Schild abwehren. Außerdem gehen Feinde ab jetzt immer down, wenn ihr eine Semtex-Granate an sie heftet.

Roze-Skin – Der Skin ist sehr dunkel und oft schwer zu sehen. Die Entwickler passen die Sichtbarkeit an und schreiben in den Patch Notes: „Wir haben Roze angepasst, um die Sichtbarkeit zu verbessern, wenn Lichtquellen verfügbar sind“.

Bug-Fixes – Fehler, Bugs und Glitches waren in den letzten Wochen und Monaten ein Problem im Battle Royale. Mit dem aktuellen Patch verschwinden zumindest ein paar davon aus dem Spiel:

Die Lauf-Aufsätze vieler Waffen aus Cold War haben Hüft-Feuer und Ziel-Stabilität unabsichtlich verschlechtert

Manche Visiere der starken Sniper ZRG 20 mm hatten Probleme mit dem „Luft anhalten“

Unsichtbarkeits-Glitch der Angriffs-Helikopter

Manche Operator hatten keinen Kopf mit der FFAR 1 im Anschlag

Nvidia DLSS – Spieler mit einer neueren Grafikkarte von Nvidia können sich über das Feature DLSS (Deep Learning Super Sampling) für die Warzone freuen. Das ist eine von Nvidia entwickelte Upscaling-Technologie, um Texturen hochzuskalieren und gleichzeitig Leistung zu sparen. Vor allem Grafikkarten wie die GeForce RTX 3060 profitieren enorm von DLSS.

In Auflösungen jenseits von Full-HD wie WQHD lässt sich mit aktiviertem DLSS die Leistung um 30 bis 40 % steigern.

Update nerft wichtige Waffen – Und bufft spannende Alternativen

Insgesamt ändert Warzone 11 Waffen direkt und bringt weitere Anpassungen über veränderte Aufsätze ins Spiel. Hier die Balance-Anpassungen im Detail:

FFAR 1 – Nerf

Das Fadenkreuz wurde angepasst, um besser zu den anderen Sturmgewehren zu passen

Minimal-Schaden verringert von 30 auf 27

Schadens-Reichweite um 15 % verringert

Nacken-Schaden-Multiplikator von 1,1 auf 1,0

Brust-Schaden-Multiplikator von 1,1 auf 1,0

ADS-Tempo etwas verringert

AUG aus Cold War – Nerf

Pause zwischen den Salven um 33 % verlängert

Nacken-Schaden-Multiplikator von 1,8 auf 1,3

M16 – Nerf

Pause zwischen den Salven um 10 % verlängert

Nacken-Schaden-Multiplikator von 1,8 auf 1,1

AK-47 aus Cold War – Buff

Rückstoß überarbeitet – leichter zu kontrollieren

FARA 83 – Buff & Nerf

Minimal-Schaden erhöht von 25 auf 26

Maximal-Schaden verringert von 33 auf 31

Schadens-Reichweite um 17 % erhöht

Rückstoß-Verhalten überarbeitet

Groza – Nerf

Leicht erhöhter Rückstoß

ADS-Tempo leicht verringert

Brust-Schaden-Multiplikator von 1,3 auf 1,1

Krig 6 – Buff

Headshot-Multiplikator von 1,4 auf 1,5

Nacken-Schaden-Multiplikator von 1,0 auf 1,3

Brust-Schaden-Multiplikator von 1,0 auf 1,1

Bauch-Schaden-Multiplikator von 1,0 auf 1,1

QBZ-83 – Buff

Bewegungs-Geschwindigkeit erhöht

Bewegung während ADS verbessert

Nacken-Schaden-Multiplikator von 1,0 auf 1,2

Brust-Schaden-Multiplikator von 1,0 auf 1,1

LC-10 – Buff

Kugelgeschwindigkeit leicht erhöht

Mac-10 – Nerf

Maximaler Schaden um 1 verringert

Pellington 703 – Buff & Nerf

ADS-Tempo erhöht

Zeit zum Ziehen etwas verlängert

Wie sich die Balance-Anpassungen auswirken, muss sich in den nächsten Tagen zeigen. Auf den ersten Blick wirken besonders die Änderungen an der M16 nicht ausreichend.

Doch auch an den Aufsätzen haben die Entwickler geschraubt und besonders bei den starken Taktikgewehren aus Season 2 nachjustiert, sowie bei der Sykov-Pistole.

M16-Aufsätze

16,3″ Schnellfeuer – Feuerrate 58 % weniger erhöht

15,9″ Einsatzteam – Feuerrate 66 % weniger erhöht

16,3″ Titan – Feuerrate 61 % weniger erhöht

AUG-Aufsätze

18″ Schnellfeuer – Feuerrate 56 % weniger erhöht

18,2″ Einsatzteam – Feuerrate 64 % weniger erhöht

17″ Titan – Feuerrate 59 % weniger erhöht

Sykov-Aufsätze

Sorokin 140mm Auto – Minimal-Schaden von 23 auf 19

Sorokon-Lauf und Akimbo zusammen – Minimal-Schaden von 19 auf 14

Laser-Aufsätze

Gelber Zielpunkt – ADS-Strafe um 20 % reduziert

SOF-Zielmarkierer – Taschenlampe ist nun während ADS und Hüftfeuer sichtbar

Magazine

Schnelle Salven-Magazine – ADS-Strafe um 20 % reduziert

Pistolen: Schnelllade-Magazine – ADS-Strafe um 40 % reduziert

MPs: Schnelllade-Magazine – ADS-Strafe um 30 % reduziert

Sniper: Schnelllade-Magazine – ADS-Strafe um 20 % reduziert

Visiere

SUSAT MultiZoom – ADS-Strafe um 10 % reduziert

Ultrazoom Custom – ADS-Strafe um 20 % reduziert

Vulture Custom Zoom – ADS-Strafe um 20 % reduziert

Als kleines Extra gibt es einen ganz neuen Wert für Mündungsaufsätze: Positionsverschleierung. Der SOCOM-Eliminator oder auch der Mündungsfeuerdämpfer 5,56 besitzen nun diesen Wert. Damit seid ihr nach dem Feuern für Feinde kürzer auf der Mini-Map oder dem Kompass zu sehen.

Am Ende erklären die Entwickler noch ihre Strategie, wie sie nach den umfangreichen Änderungen weiter vorgehen wollen: „Angesichts des Ausmaßes der Balance-Änderungen in diesem Patch könnten wir kurz nach dem Start der 3. Season weitere Anpassungen vornehmen, um sicherzustellen, dass die Meta gesund und stabil ist. Bitte gebt uns wie immer euer Feedback!“

Auch bei einigen anderen Anpassungen äußerten sich die Entwickler zur ihrer Motivation. Schaut euch die kompletten Patch Notes auf Englisch an, wenn ihr mehr dazu wissen wollt (via ravensoftware.com).

Nach dem Start der neuen Season 3 in Warzone schauen viele Spieler auf das laufende Live-Event und warten auf das Map-Update von Verdansk. Zumindest bei den Waffen haben die Entwickler geliefert und den Meta-Knarren der Season 2 ein paar interessante Änderungen verpasst. Wir behalten auf MeinMMO die Entwicklung im Auge uns aktualisieren unsere Liste mit den besten Waffen der Warzone, sobald sich erste Schlüsse ziehen lassen.

Wie ist euer Eindruck von den Patch Notes von 1.36? Und was denkt ihr, mit welchen Waffen laufen wir in Season 3 durch die Warzone? Diskutiert mit uns in den Kommentaren.