Weitere Informationen und was ihr zum Start der RTX 3060 wissen müsst, findet ihr außerdem in diesem Artikel. Und wir erklären außerdem, warum der Start der RTX 3060 nicht weniger schwierig verlaufen wird, als der vergangenen Grafikkarten-Releases:

Was ist mit de RTX 3060 Ti? Interessiert ihr euch für die direkten Unterschiede zwischen RTX 3060 und RTX 3060 Ti, dann schaut einmal in diesen Artikel. Hier erklären wir euch, wo genau die Unterschiede zwischen den beiden Modellen liegen:

An dieser Stelle wollen wir euch die wichtigsten Tests zur RTX 3060 vorstellen. Dabei gehen wir auf die einzelnen Tests ein und erklären euch am Ende, für wen sich die Grafikkarte lohnt.

Das bietet die RTX 3060: Mit der GeForce RTX 3060 will Nvidia jetzt für einen vergleichsweise niedrigen Preis bereits Raytracing anbieten. Bisher war Raytracing nur den teuren RTX-Modellen vorenthalten. Mit der RTX 3060 ist die Einstiegshürde für Raytracing so niedrig wie noch nie.

An wen richtet sich die Grafikkarte? Nvidia zielt mit seiner neuen Mittelklasse-Grafikkarte vor allem auf Gamer, die in vollen Details auf Full-HD spielen wollen. Mit dem Kampfpreis von 329 Euro will man vor allem für Gamer interessant sein, die derzeit noch mit einer GeForce GTX 1060, RX 480 oder vergleichbar unterwegs sind.

In unserem Artikel wollen wir euch vorstellen, wie sich die neue Mittelklasse von Nvidia in den Tests schlägt und für wen sich der Preis überhaupt lohnt.

Heute sind die ersten unabhängigen Testberichte zur RTX 3060 erschienen. Mit dieser Grafikkarte richtete sich Nvidia bereist im Vorfeld an Gamer der Mittelklasse. Wir stellen euch vor, wie sich Nvidias neue Grafikkarte in den Tests schlägt.

