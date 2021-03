Mit der RTX 3060 ist die kleinste RTX-3000-Grafikkarte von Nvidia gestartet. Doch die bekommt man entweder kaum oder nur zu gepfefferten Preisen. MeinMMO-Redakteur Benedikt Schlotmann erklärt, warum er die RTX 3060 nicht für solche Preise kaufen würde.

Darum geht’s: Am 25. Februar 2021 ist Nvidias neuste Grafikkarte erschienen. Und die Tests zur RTX 3060 bescheinigen der Grafikkarte eine sehr gute Full-HD-Leistung. Mit Abstrichen sind sogar WQHD-Auflösungen (1440p) möglich. Der empfehlenswerte Preis von Nvidia liegt bei 329 Euro / US-Dollar.

Das ist die aktuelle Situation: Unsere Kollegen von der GameStar hatten sich die Verfügbarkeit der RTX 3060 angesehen und die Ergebnisse sind ernüchternd. Die Karte ist entweder nicht verfügbar oder zu hohen Preisen erhältlich. Die Preise beginnen hier ab 500 Euro und reichen bis an die 700 Euro heran.

Grundsätzlich liegen die Verkaufspreise damit über den Startpreisen der RTX 3070 (500 Euro) und zum Teil sogar über den UVP-Preisen der RTX 3080 (699 – 729 Euro). Der Vergleich hinkt jedoch, da es die schnelleren Grafikkarten derzeit ebenfalls nicht zur UVP zu kaufen gibt und ebenfalls mehrere Hundert Euro mehr kosten. Aktuell bekommt man keine Grafikkarte zum empfohlenen Preis und das dürfte sich so schnell nicht ändern.

Bei den aktuellen Preisen sollte man sich schlichtweg fragen, ob man wirklich die hohen Preise bezahlen möchte, die Einzelhändler und Scalper aktuell von Käufern verlangen.

Darum würde ich für eine RTX 3060 niemals 700 Euro zahlen

An wen richtet sich die Karte? Grundsätzlich sollte man sich klarmachen, was man für 329 Euro/ US-Dollar bekommen sollte. Denn mit der UVP von 329 Euro möchte Nvidia eigentlich vor allem Besitzer einer GTX 1060 von einem Upgrade überzeugen. Die Grafikkarte stammt aus dem Jahr 2016/2017 und der Leistungssprung ist beachtlich.

Und für den Preis von 329 Euro bekommt ihr mit der RTX 3060 auch eine wirklich gute Grafikkarte. Doch weder Händler noch Scalper geben uns eine Chance, die Grafikkarte zu einem halbwegs vernünftigen Preis zu kaufen.

GeForce RTX 3060 Interface PCIe 4.0 Basistakt 1320 MHz Boost-Takt 1670 MHz Speichergröße 12 GB GDDR6 Breite des Speicher-Interface 192-bit TDP (Leistungsaufnahme) 170 Watt

Darum sind 700 Euro zu viel: Für Grafikkarten mit einer vergleichbaren Leistung habt ihr im letzten Sommer 300 bis 400 Euro gezahlt. Die RTX 3060 bietet hier etwas mehr, der Preis wirkt aber unangemessen.

Vor allem solltet ihr beachten, dass es sich hier eigentlich um eine Full-HD-Karte mit WQHD-Reserven handelt. Für diese mehr als 500 Euro zu verlangen wirkt seltsam. Denn Gamer, die in Full-HD zocken, sind kaum bereit, mehr als 300 Euro für eine Grafikkarte auszugeben. Für mich ist das definitiv zu viel Geld.

Auch zeigt sich in den Benchmarks aus verschiedenen, unabhängigen Tests, dass die GeForce RTX 3060 von den neuen Grafikkarten den kleinsten Leistungssprung in der RTX-3000-Serie liefert.

In Full-HD bietet die RTX 3060 etwa 8 Bilder mehr als die RTX 2060 Super. Quelle: GameStar.de

Schaut man sich den Benchmark bei der GameStar an, liegt die RTX 3060 nur wenige FPS vor der RTX 2060 Super. Der Unterschied zwischen RTX 3070 und RTX 2070 Super ist hier deutlich größer (158,8 vs. 128,8 FPS).

Laut PC-Welt ist der Straßenpreis für die Grafikkarte auch mit Betrachtung der Leistung viel zu hoch, da der Name RTX 3060 suggeriert, dass ihr eine abgespeckte RTX 3060 Ti bekommt. Im Benchmark zeigen sich dann aber, dass die Leistung der RTX 3060 20 bis 30 % unterhalb der Ti-Version rangiert.

Benchmarks der RTX 3060 im Vergleich. Quelle: PCWelt.de

Eine umfangreiche Analyse über die Unterschiede zwischen RTX 3060 und RTX 3060 Ti könnt hier ebenfalls auf MeinMMO nachlesen.

Im Vergleich zu älteren Nvidia-Grafikkarten wird dieser Preis-Irrsinn noch deutlicher:

Die GeForce RTX 2070 kostete im Sommer 2020 rund 365 Euro und bietet eine vergleichbare Leistung wie die RTX 3060 und hat außerdem die gleichen Raytracing-Features

Die RTX 2070 Super kommt hier auf etwas mehr Leistung und kostete im Sommer 2020 rund 420 Euro.

Auch im Vergleich zu AMD wird der aktuelle Preis nicht besser. Denn die RX 5700 (XT) von AMD ist tendenziell schneller als die RTX 3060. Die RTX 3060 hat mehr und neuere Funktionen und vor allem Raytracing und DLSS. Diese Funktionen bekommt ihr mit der RX 5700 (XT) nicht.

Woher kommen die hohen Preise? Durch die Corona-Epidemie mangelt es derzeit an



Die wenigen verfügbaren Geräte kaufen dann oftmals Scalper, die sie für den doppelten Preis weiter verkaufen. Mittlerweile ziehen Einzelhändler ebenfalls mit den Preisen nach. Zudem Miner sind an den GPUs interessiert, obwohl die Durch die Corona-Epidemie mangelt es derzeit an Halbleitern in der Industrie . Dadurch können Hersteller weniger Grafikkarten und Konsolen herstellen.Die wenigen verfügbaren Geräte kaufen dann oftmals Scalper, die sie für den doppelten Preis weiter verkaufen. Mittlerweile ziehen Einzelhändler ebenfalls mit den Preisen nach. Zudem Miner sind an den GPUs interessiert, obwohl die RTX 3060 für Miner ungeeignet sein soll.

YouTuber: RTX 3060 ist richtig tolle Karte, aber viel zu teuer

Wie groß das Problem mit dem Preis ist, erklärt auch der YouTuber JayzTwoCents in seinem YouTube-Video. Das ist ein YouTuber mit aktuell 3,24 Millionen Abonnenten, der sich Hardware und Zubehör ansieht und testet. Auch JayzTwoCents konnte bereits die RTX 3060 testen. Sein Video dazu haben wir hier für euch eingebettet:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Das meint der YouTuber: Er erklärt in seinem Video, für 329 US-Dollar wäre die RTX 3060 eigentlich eine richtig tolle Karte, vor allem wenn man sie mit der RTX 2060 vergleicht.

Doch mit der aktuellen Situation ist er alles andere als zufrieden, denn die Preise für die Grafikkarte liegen derzeit weit über dem UVP. Und das sei für die Leistung dieser GPU einfach viel zu hoch.

Außerdem sei der 12-GB-Videospeicher der Grafikkarte nur ein Marketing-Gimmick, den die Grafikkarte gar nicht braucht. Käufer sollen zumindest glauben, dass sie etwas für ihre 500 Euro bekommen würden. Im Video findet ihr seine Meinung ab Minute 10:30.

Ihr solltet keine RTX 3060 für 700 Euro kaufen

Solange sich die Preise jenseits der 400 Euro Marke befinden, ist die RTX 3060 mit ihrer Leistung daher nicht zu empfehlen. Denn mit den hohen Preisen unterstützt ihr nur Scalper und Händler, die von der geringen Verfügbarkeit profitieren.

Habe ich die Entscheidung, heute eine RTX 3060 für 600 Euro zu kaufen oder in zwei Jahren eine RTX 3070 für 550 Euro oder bereits eine RTX-4000er Grafikkarte (wenn es sie 2022 denn gibt), dann würde ich nicht lange überlegen.

Denn aktuell müsst ihr bei allen halbwegs neuen oder frisch veröffentlichten Grafikkarten erwarten, dass ihr saftige Aufpreise zahlen müsst. Sowohl Händler als Scalper profitieren aktuell von der Knappheit.

Falls ihr nicht bereit seid das zu zahlen, dann müsst ihr warten, denn die steigenden Preise machen auch vor alten Grafikkarten-Serien keinen Halt. Auch Nvidias angekündigte Mining-Grafikkarten werden den Preis für Gaming-Grafikkarten nicht sinken lassen.

Alternativ müsst ihr euch auf dem Gebrauchtmarkt umschauen. Hier könnt ihr Glück haben und für halbwegs faire Preise eine gute Grafikkarte bekommen. Dabei müsst ihr jedoch bereit sein, auf Originalverpackung, Zubehör und Herstellergarantie zu verzichten. Auch das will nicht jeder:

Eure alte Grafikkarte ist jetzt vielleicht mehr wert, als ihr denkt

Welche Alternativen gibt es zu den hohen Preisen bei der RTX 3060?

Wollt ihr eine neue Grafikkarte haben und könnt nicht warten, dann könnt ihr euch aktuelle Fertig-PCs ansehen.

Das ist der Vorteil: Der Vorteil ist, dass Computer-Hersteller deutlich besser beliefert werden und in der Priorität höher stehen als Personen, die nur nach einer Grafikkarte suchen. Hier ist die Verfügbarkeit und die Preise im Schnitt deutlich besser.

Häufig verbauen Hardware-Hersteller Grafikkarten und andere Module erst einmal in ihre eigenen Komplett-PCs, bevor weitere Komponenten in den freien Handel gehen. Denn die Margen für komplette PCs sind für die Hersteller meist besser.

Wann lohnt sich der Kauf nicht? Der Kauf eines Fertig-PCs kann sich vor allem dann lohnen, wenn ihr gerade am überlegen seid, euren PC ordentlich aufzurüsten. Besitzt ihr jedoch ein modernes System und wollt beispielsweise nur die Grafikkarte upgraden, lohnt sich der Neukauf jedoch kaum.

Zumindest hat der Konkurrent AMD nun mit der RX 6700 XT seine neuste Grafikkarte vorgestellt. Doch hiermit orientiert man sich nicht an der RTX 3060, sondern an der RTX 3070. Wie sich die Karte in den ersten Benchmarks schlägt, stellen wir euch in dem weiterführenden Artikel vor.