Die Konkurrenz wird hier deutlich hinter sich gelassen, das gilt vor allem für GTX 1070 Ti, die im Oktober 2017 veröffentlicht worden ist. In Cyberpunk 2077 ist der Abstand zwischen RTX 2080 Super und RX 6700 XT am kleinsten.

Was gab es noch auf der Pressekonferenz? Anschließend hat AMD dann auch seine neuste Grafikkarte vorgestellt, die RX 6700 XT. An dieser Stelle wollen wir euch die Grafikkarte und die Benchmarks vorstellen.

Was ist Smart Access Memory? Smart Access Memory (SAM) ermöglicht einer Ryzen-CPU den unbeschränkten Zugriff auf den Grafikspeicher. Der Prozessor kann auf diese Weise deutlich schneller Daten an die Grafikkarte schicken. Das verhindert Latenzen und soll für eine höhere Performance sorgen.

Darum geht’s: AMD hat auf seiner heutigen Pressekonferenz vom 3. März seine neuste Grafikkarte, die Radeon RX 6700 XT vorgestellt. Dabei handelt es sich um eine GPU, die sich an Spieler richtet, die in WQHD spielen wollen.

