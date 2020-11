AMD hat heute den Verkauf seiner RX 6800 und RX 6800 XT gestartet. Doch die Grafikkarte kurze Zeit später ausverkauft, weil die Leute sich auf das Angebot stürzen. Doch warum ist der Andrang eigentlich so riesig? Auch Nvidias RTX 3080 spielt hier eine Rolle.

Erst Ende Oktober hatte AMD seine neuen Grafikkarten, die RX 6800 und RX 6800 XT vorgestellt. Heute, am 18. November 2020 ist der Verkauf der Grafikkarten gestartet. Doch der Verkauf läuft alles andere als reibungslos. Im Subreddit und auf Twitter suchen viele User nach verfügbaren Grafikkarten.

Um wie viel Uhr startet der Verkauf? Seit dem 18. November 2020, um 15 Uhr MEZ sind die Karten AMD Radeon 6800 und 6800 XT verfügbar.

Falls ihr an der RX 6800 oder RX 6800 XT interessiert seid, hier listen wir euch alle Shops auf , wo ihr die Grafikkarten kaufen könnt.

AMD RX 6800 ist direkt ausverkauft – Was ist da los?

Darum ist die Grafikkarte so gefragt: AMD hatte seine neuen Grafikkarten als starke Konkurrenz gegenüber Nvidias RTX 3080 und RTX 3070 vorgestellt und soll diese in Sachen Leistung noch schlagen können. Viele User wollten eine RTX 3080 kaufen, doch diese war nach wenigen Augenblicken ausverkauft.

Für viele User bildete AMDs Ankündigung daher eine geeignete Alternative, denn die Vorstellung klingt nach viel Leistung für einen fairen Preis. Für genügend verärgerte User bot Nvidias Verkaufschaos mit der RTX 3080 dem Konkurrenten AMD eine günstige Gelegenheit, auf dem GPU-Markt aufzuholen. Doch aktuell sieht es nicht danach aus, als ob es AMD besser ergeht als Nvidia im August 2020.

Diese Tabelle befeuerte das Interesse an AMDs neuen Grafikkarten; Quelle: Twitter.com

Das sagen die Tester: Und die ersten Tests bestätigen jetzt die hohe Leistung der RX 6800 (XT). So schreiben unseren Kollegen von der GameStar, dass AMD mit seinen neuen Grafikkarten auch im Highend-Bereich endlich wieder konkurrenzfähig sei. Wenig überraschend also, dass die Nachfrage so enorm stark ist.

Wie ist die aktuelle Situation? Bilder im AMD-Subreddit zeigen, wie Leute vor Elektronikgeschäften mit Zelten übernachten und in Schlange stehen, um eine der wenigen, verfügbaren Karten zu bekommen. Das erinnert an den User, der stundenlang auf seine PS4 wartete.

In den USA gibt es auch Streitigkeiten in den Verkaufsschlangen, weil vielen bereits klar ist, dass nicht alle mit einer neuen Grafikkarte nach Hause gehen werden. Am „Micro Center“ in Tustin musste beispielsweise die Polizei einschreiten (via reddit).

So sehen es die Interessenten: Mittlerweile gibt es auch einige User, die sagen, dass AMD seine große Chance vertan hat, die verärgerten Kunden Nvidias abzuholen und zufriedenzustellen. Denn AMD hatte bei der RTX 3080 gesehen, welche Probleme entstehen, wenn es nicht genügend Grafikkarten für die Interessenten gibt.

Wo kann man AMDs RX 6800 kaufen? Erster Händler meldet sich

Das sagt ein Händler: Mittlerweile hat sich mit dem amerikanischen Fachhändler B&H ein erster Händler zu Wort gemeldet und ein Statement veröffentlicht. So erklärt man, dass die Stückzahl extrem begrenzt sei und man nicht wisse, wie viele verfügbar seien.

Sie schrieben:

Leider ist die Verfügbarkeit des RX 6800 und des RX 6800 XT außerordentlich begrenzt. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt weiß B&H nicht, wann und in welchem Umfang wir ein Produkt zum Verkauf anbieten können. Um die Kunden nicht zu enttäuschen, haben wir beschlossen, keine Vorbestellungen oder Bestellungen für diese Karten anzunehmen. Wir wissen es nicht und sind daher nicht in der Lage, ein Datum oder eine Uhrzeit anzugeben, wann diese Artikel zum Kauf angeboten werden können. Quelle: bhphotovideo.com

Auch wenn die Verfügbarkeit von AMD-Grafikkarten ebenfalls gering ausfällt, hat sie am Ende doch einen riesigen Vorteil für alle Spieler. Denn für die, die nach einem Upgrade suchen, wird die Auswahl nun größer, denn sie müssen grundsätzlich nicht mehr nur Nvidia kaufen:

