Beim Start der PS4 und der PS4 Pro hatte ein User ganz vorn gestanden, um als Erster eine Konsole zu ergattern. Sony hat seine Hartnäckigkeit belohnt und hat ihm eine PlayStation 5 geschenkt.

Um wen geht’s? Der Amerikaner Joey Chiu hat überraschend Post von Sony erhalt. Darin liegt neben einer PlayStation 5 auch eine Plakette mit einigen rührenden und wertschätzenden Worten von Sony.

Auf Twitter hat der PlayStation-Superfan Joey Chiu jetzt folgendes Bild geteilt:

Was ist zu sehen? Auf dem Bild ist zu sehen, wie er eine Paketbox geöffnet hat. Darin kommt eine gläserne Kiste zum Vorschein, in welcher eine PlayStation 5 liegt. Auf dem Glasdeckel ist (auf Englisch) zu lesen:

Joey Chiu Erster in der Reihe für die PS4 Erster in der Reihe für PS4 Pro Geduld ist eine Tugend Das ist für Dich Play has no limits Quelle: Twitter.com

Sony erinnert sich an treuen Fan und beschenkt ihn mit PS5

So reagiert Sony: Auf seinen Twitter-Post hatte Toshimasa Aoki reagiert. Er ist der Product Manger bei Sony PlayStation. Aoki hatte dem Fan die erste PlayStation 4 im Jahr 2013 in New York überreicht. Auf Twitter postete er ein entsprechendes Bild:

Im Subreddit von PS5 erklärte ein User zudem: „Er hat außerdem erzählt, dass sie ihm einen Code geschickt haben, mit allen Launch-Titeln [für die PS5]. Wow.“

Joey Chiu bekommt seine signierte PlayStation 4: Bildquelle: Kotaku.com

Joey Chiu ist der erste PS4-Käufer in New York

So kaufte sich Chiu die erste PS4: In einem Gespräch mit Kotaku im Jahr 2013 erklärte Chiu nach dem Verkaufsstart, wie er vorgegangen war.

So hatte er eine Thermoskanne gefüllt und sich auf den Weg zum Standard Hotel in Manhattan gemacht, wo der Verkauf startete. Er hatte sich damals keine Chancen ausgerechnet, der Erste zu sein:

Das war für mich in Ordnung, denn am Ende des Tages würden hier 444 Einheiten zum Verkauf stehen, und ich wollte mit einer davon nach Hause gehen, nicht unbedingt mit der ersten [Konsole]. Joey Chiu zu Kotaku

Aber Chiu war dann doch der erste vor 7 Jahren, der eine PS4 bekam.

User bekommt von Sony PS5: So reagiert die Community

Im offiziellen PS5-Subreddit wird über Sonys Geste diskutiert. Einige können sich den Spott nicht verkneifen. So schreibt DaftFunky im PS5-Subreddit:

Ich lach mich schlapp, der Typ, der die verdammte Konsole entworfen hat, hat nicht einmal eine von Sony bekommen, aber sie schicken diesem Typen ein kostenloses Gerät. DaftFunky im Subreddit

Und ein anderer User ist etwas überrascht und meint:

Verrückt, aber ich sah ihn im TV die „erste“ PS4 kaufen, während ich meine ausgepackt habe. Er war in den Vereinigten Staaten, ich war in Puerto Rico. RickyJR im PS5-Subreddit

Einige User ärgern sich, denn sie haben keine von den wenigen PS5-Geräten bekommen. Mittlerweile gibt es sogar das Gerücht, dass mehrere Elektromärkte die PS5 später liefern könnten.

Was denkt ihr? Gönnt ihr ihm die Geste von Sony? Hättet ihr dafür auch stundenlang in der Kälte gestanden, um als erstes eine PS4 zu bekommen? Oder ist es euch egal, wann ihr eure PS5 in den Händen haltet?

