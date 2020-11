Kommen vorbestellte PS5-Konsolen später bei Spielern an als gedacht? Aktuell gehen Mails von Saturn und MediaMarkt an Vorbesteller raus, die eine mögliche Verspätung ankündigen.

Das ist die Mail: Wer bei MediaMarkt oder Saturn die PS5 vorbestellt hat, sollte einmal in sein Postfach-Fach schauen. Denn aktuell gehen Mails der Märkte raus, die auf eine mögliche Verspätung der Lieferungen hinweisen.

So sieht die Mail an MeinMMO-Kollege Maik Schneider aus – nicht der einzige Betroffene in der Redaktion

Bei Saturn als auch bei MediaMarkt gleichen sich die Nachrichten im Wortlaut. Man könne „aufgrund der sehr hohen Nachfrage bei den Bestellungen nicht zusichern […], Sie mit dem gewünschten Artikel bereits zum Erscheinungsdatum am 19. November 2020 beliefern zu können. Hierfür bitten wir um Verständnis und entschuldigen uns in aller Form.“

Man befinde sich aktuell im Austausch mit dem Hersteller, um alle Vorbesteller so schnell wie möglich beliefern zu können. Sowohl in den sozialen Medien als auch in Kommentaren hier bei MeinMMO sammeln sich gerade Meldungen über die Mail an, auch in der Redaktion sind einige Mitglieder betroffen.

Ob es sich um eine Rundmail handelt, die grundsätzlich an alle Vorbesteller ging, ist nach aktuellem Stand noch unklar. Wir halten euch dahin gehend auf dem Laufenden.

Wann kommt die PS5 dann? Aus der Mail geht noch kein neues Lieferdatum hervor, mit dem Betroffene rechnen könnten. Allerdings steht dort auch explizit nicht drin, dass die PS5 definitiv verspätet kommt – es ist lediglich die Ankündigung, dass es zu einer Verspätung kommen könnte. Ein genaues Versanddatum könne man aktuell noch nicht sicher benennen, heißt es in der Nachricht.

Sicher ist derweil, dass man im Einzelhandel nicht an eine PS5 zum Releasetag kommen wird. Das bestätigte Sony bereits vor kurzem.