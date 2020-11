PS5 Reviews: Das sagen die ersten Tests zur Konsole

Der PS5-Release ist bei uns am 19. November 2020. Heute gingen bereits die ersten Tests zur PlayStation 5 online. Wir stellen euch vor, was die Tester über die Konsole von Sony denken.

Um was geht es? Nachdem am 27. Oktober 2020 die ersten Unboxing-Videos zur PS5 online gegangen waren, dürfen jetzt auch die ersten Tests zur PlayStation 5 online gehen. Für die gab es zuvor ein Embargo, welches nun gefallen ist.

Erste Journalisten haben jetzt ihre Tests zur PlayStation 5 online gestellt. Wir zeigen euch, wie die Welt über die neue PS5 denkt.

GamePro.de: Der größte Vorteil liegt in ihrer Geschwindigkeit

Hannes Rossow von der GamePro durfte Sonys neue Konsole testen und berichtet in seinem Test über das neue Gerät.

Den vollständigen Test zur PlayStation 5 könnt ihr direkt hier auf der GamePro nachlesen.

Performance: Die PS5 bietet eine enorm starke Leistung. Das liegt auch an der eingebauten SSD-Festplatte. Betriebssystem als auch Software laden enorm schnell und von langen Ladezeiten kann keine Rede mehr sein. So schreibt Rossow in seinem Überblick: „Am stärksten ist die neue Konsolengeneration wohl in ihrer Geschwindigkeit spürbar – und da ist die PS5 keine Ausnahme.“

Bild aus dem offiziellen Test der GamePro. Bildquelle: GamePro.de

Controller: Der neue DualSense-Controller der PS5 ist im Vergleich zum DualShock 4 deutlich verbessert worden. So ist das Touchpad deutlich genauer, die Akkulaufzeit ist deutlich höher und er liegt sehr gut in der Hand. Der DualSense ist dabei das eigentliche Glanzstück der Next Gen. Den vollständigen Test zum DualSense könnt ihr direkt bei der GamePro nachlesen.

Spiele: Bisher wurde vor allem Astro’s Playroom ausprobiert, welches auf jeder PlayStation 5 vorinstalliert ist. Abseits davon gibt es noch kaum Next-Gen-Spiele für die PS5, denn die meisten erscheinen erst Mitte November.

Diese, erklärt die GamePro, wolle man aber testen, sobald sie da sind. Dazu zählen zum Beispiel Godfall und das „Demon‘s Souls“-Remake.

Fazit der GamePro: Hannes Rossow findet vor allem viele Detailverbesserungen in der neuen Konsole. Das fühlt sich so an, als ob man dicke und unbequeme Kleidung ausziehen und leichte Kleidung anziehen würde. Das hat für ihn einen ganz besonderen Effekt:

Alles ist angenehmer, alles geht schneller und ständig gibt es da dieses Gefühl der Erleichterung. Vermutlich werden diese „Quality of Life“-Verbesserungen für viele Spieler den Kernaspekt der Next-Gen-Erfahrung ausmachen.

Die PlayStation 5.

GameStar.de: Starke Konsole, aber ohne großen Titel als Argument

Im Test von der GameStar schreibt Nils Raettig, dass es sich bei der PlayStation 5 in jedem Fall um eine schnelle Konsole mit modernster Technik handelt.

Den vollständigen Test zur PlayStation 5 könnt ihr direkt hier auf der GameStar nachlesen.

Performance: Die PS5 bietet eine starke Performance, auch für ältere optimierte Titel wie DOOM. Einige neue Spiele wie Dirt 5 leiden aber unter sporadisch auftretenden Bildzerreißen (Screen Tearing), was dann nicht schön aussieht.

Spiele wie Godfall erscheinen erst später für die PlayStation 5.

Spiele: Nils Raettig erklärt, dass der PlayStation 5 zum Start vor allem die namhaften Titel fehlen, die ein Argument für den Kauf der neuen Konsole wären. Das sei aber kein Problem der PS5, denn „fairerweise muss man dazu sagen, dass die Xbox Series X […] zum Launch vor ähnlichen Problemen steht.“

Was denkt ihr darüber? Werdet ihr euch eine PlayStation 5 kaufen oder habt ihr schon eine bestellt?

Hier findet ihr übrigens alle wichtigen Informationen rund um die PlayStation 5.