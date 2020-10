Alle Informationen zur PlayStation 5, was für Features die Konsole bieten wird, wann der Release ist und was Experten zu ihr sagen, findet ihr in unserem großen Artikel zu Sonys neuer Konsole:

Nun haben Journalisten und Influencer ihre Videos über das Unboxing der PS5 online gestellt. Obwohl es in den USA noch früh am Morgen ist, sind die Kommentar-Sektionen bereits voll, die Zuschauerzahlen rasen nach oben und die Begeisterung schwappt über das Netz.

Warum gibt’s die Videos gerade jetzt? Man munkelt seit einiger Zeit, dass Sony bereits Konsolen an Influencer und Journalisten verschickt hat. Die Berichterstattung über die PS5 unterlag aber offenbar einem Embargo. Dieses Embargo endete am 27.10.2020 um 13:00 Uhr deutscher Zeit.

