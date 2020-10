Die ersten haben jetzt eine PS5 – Andere hoffen, es klappt zumindest noch 2020

In den sozialen Medien hagelt es Berichte, Bilder und Teaser-Videos von ersten ausgelieferten PS5-Konsolen, die Sony jetzt zahlreichen ausgewählten Influencern und Medienvertretern zukommen ließ. Die Reaktionen darauf sind gespalten.

Was hat es mit den ersten ausgelieferten PS5 auf sich? Am Nachmittag des 23. Oktober trudelten fast schon im Minutentakt neue Tweets oder Meldungen ein, die erste ausgelieferte Boxen mit Sonys neuer Next-Gen-Konsole PlayStation 5 zeigten – in einigen Fällen sogar mit komplettem Zubehör.

Dabei findet der Launch der PS5 in den ersten Ländern erst am 12. November statt. In Europa, auch in Deutschland, sogar erst am 19.11.. Wer sind also die Glücklichen?

Wer genau hat nun vorzeitig eine PS5 bekommen? Bei den ausgelieferten Konsolen handelt es sich nicht etwa um eine vorzeitige reguläre Lieferung – „normale“ Spieler müssen sich also noch weiterhin bis zu den offiziellen Launch-Terminen in Geduld üben.

Denn die ersten Next-Gen-Konsolen von Sony gingen an Fachmedien und Influencer – vorwiegend im US-amerikanischen Raum. Vom bekannten Moderator Geoff Keighley, über Gaming-Seiten wie IGN bis hin zu einigen weniger bekannten Influencern waren einige sichtlich glückliche Empfänger dabei.

Begleitet wurde das Ganze zusätzlich durch neue Werbung. So gab es beispielsweise einen neuen Werbe-Clip mit US-Rapper Travis Scott.

Auch FC-Bayern-Star Robert Lewandowski machte durch ein Bild mit einem DualSense-Controller der PS5 von sich reden und gleichzeitig Werbung für die neue Konsole.

Gibt es neue Details zur PS5? Nein, nicht wirklich. Man hat zwar einen guten Blick auf die Original-Verpackung der PS5 und einiger offizieller Zubehör-Teile wie Kopfhörer oder Kamera, doch es gibt offenbar noch ein Embargo. Denn ein Unboxing-Video zur PS5 sucht man bislang vergebens. Es gibt lediglich kleinere Teaser, von denen aber keiner die genauen Inhalte der Verpackung zeigt.

Unboxing der PS5-Controller: Auf YouTube ist lediglich ein Unboxing-Clip zum DualSense-Controller aufgetaucht, der einen guten visuellen Eindruck vom neuen PS5-Controller vermittelt. Das Video könnt ihr euch hier anschauen:

So reagiert die Community: In der Community werden die Meldungen zu den ersten verschickten PS5 mit gemischten Gefühlen aufgenommen. Sehr viele freuen sich auf kommende Tests, Unboxing-Videos und potentielle neue Details zu Sonys Next-Gen-Konsole, die in den nächsten Tagen oder Wochen nun folgen dürften.

Andere sind dadurch zudem nun richtig heiß und können es kaum abwarten, bis sie ihre vorbestelle PlayStation 5 endlich selbst auspacken, in den Händen halten und ausprobieren können.

Doch wiederum andere sind alles andere als erfreut. So manch einer findet es schade, dass Sony zwar auf der einen Seite einige Personen aufgrund ihrer Stellung bevorzugt, sich auf der anderen Seite aber immer noch nicht konkret zu der Vorbestell-Situation und der weiteren Verfügbarkeit der PS5 geäußert hat, die aber wirklich viele Interessenten betreffen dürfte.

Denn längst nicht jeder, der eine PlayStation 5 haben wollte, konnte sich bisher auch eine sichern – trotz mittlerweile 2 Vorbestellungs-Wellen. Während also die ersten sich über eine PS5 freuen können oder mit einer sicheren Vorbestellung im Rücken entspannt dem Start entgegenblicken, hoffen zahlreiche andere, dass sie noch zum Launch oder zumindest überhaupt noch dieses Jahr eine PS5 erwerben können.

So steht es aktuell um die Verfügbarkeit der PS5: Aktuell ist die PS5 restlos ausverkauft. Und ob sich in naher Zukunft daran etwas ändert, ist fraglich.

So gaben beispielsweise Amazon oder MediaMarkt deutlich zu verstehen, dass sie auf absehbare Zeit keine Vorbestellungen mehr für die PlayStation 5 annehmen werden. Ob die PS5 bei uns in Deutschland zum Launch im Einzelhandel erhältlich sein wird, weiß man nicht, doch auch hier sieht es nach aktuellem Stand nicht gut aus.

Zwar hat Sony in einem Tweet noch vor der 2. Welle von Nachschub zum Ende des Jahres gesprochen, doch wann genau das sein wird oder ob es überhaupt noch aktuell ist – das ist nicht bekannt. Seitdem gab es auch keine offiziellen Infos mehr zu diesem Thema.

Dabei gibt es jedoch immer wieder Gerüchte, die davon sprechen, dass sowohl Sony als auch Microsoft aufgrund von Corona bis ins Frühjahr 2021 mit Lieferschwierigkeiten bei ihren Next-Gen-Konsolen kämpfen könnten.

Viele wünschen sich deshalb klare Worte von Sony. Doch aktuell bleibt erstmal nichts anderes übrig, als abzuwarten.

Übrigens, ein kürzlich gesichtetes Preisschild für eine PS5-SSD macht Hoffnung auf günstige Speicher-Erweiterung