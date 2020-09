PS5 ausverkauft, doch Sony-Tweet macht noch Hoffnung auf 3. Vorbesteller-Welle

„Gegen Ende des Jahres“ könnte nämlich das unmittelbare Weihnachtsgeschäft sein, doch auch der Release-Zeitraum liegt mit dem 12. beziehungsweise 19. November bereits am Ende des Jahres. Es ist also durchaus möglich, dass Sony noch vor Release der PS5 weitere Konsolen für die Vorbestellung nachschiebt.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

So steht’s aktuell um die Vorbestell-Möglichkeit bei der PS: Aktuell ist die PS5 nach der 2. Welle restlos ausverkauft. Und in naher Zukunft dürfte sich daran erstmal nichts ändern. So gaben beispielsweise Amazon oder MediaMarkt deutlich zu verstehen, dass sie auf absehbare Zeit keine Vorbestellungen mehr für die PlayStation 5 annehmen werden.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA. neun + sechs =

Insert

You are going to send email to