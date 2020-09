Auch 2. Vorbesteller-Welle endet im Chaos – PS5 ist das neue Klopapier

Wie seht ihr die ganze Sache? Konntet ihr euch bereits eine PS5 sichern? Seid ihr leer ausgegangen? Könnt ihr den ganzen Wirbel verstehen? Oder wartet ihr seelenruhig ab? Lasst es uns in den Kommentaren wissen. Übrigens, falls ihr noch immer unentschlossen seid: PS5 vs. Xbox Series X – Wer sollte sich welche Konsole kaufen?

Andere wiederum sehen das Ganze locker und erinnern sich daran, wie sie teils einen Tag vor dem offiziellen Release der PS4 in den MediaMarkt spaziert sind und dort schon eine der vielen aufgestapelten Konsolen kaufen konnten – übrigens auch Tage nach Release. Sie gehen davon aus, dass es auch bei der PS5 genau so laufen könnte.

Ich habe eine PS5 vorbestellt – Ist sie sicher? Auch wenn ihr euch zunächst mal natürlich freuen könnt: Es kommt drauf an. Ihr solltet auf jeden Fall euer Konto, euren Bestell-Status beim Händler und auch die Emails checken – und auch in den nächsten Tagen weiterhin im Auge behalten.

Doch der Ablauf der 2. Welle hat sich letztendlich nicht wirklich vom ersten Mal unterschieden. Bei Otto wurden die Vorbestellungen zwischen 10:00 Uhr und 12:00 Uhr angekündigt, begannen aber früher. Bei Amazon ging es so schnell, dass viele nicht mal merkten, dass es dort losging und auch schon wieder vorbei war – innerhalb weniger Minuten. Aktivierte Benachrichtigungen waren für viele im Prinzip nutzlos und kamen längst nicht bei jedem an.

Sony gab bereits vor Tagen bekannt, dass man mit Nachschub rechnen kann. Gestern, also einen Tag vorher, gaben bereits einige Händler wie MediaMarkt oder Otto bereits via Twitter bekannt, dass heute Vormittag die 2. Welle starten wird. Spieler und Interessenten hatten also mehr Zeit als beim ersten Mal, als die neuen Preoder bekanntgegeben wurden.

So lief die 2. Welle der PS5-Vorbestellungen ab: Zwar wurde die 2. Welle im Vergleich zur ersten etwas geordneter eingeleitet, doch artete im Prinzip genau wie die erste schnell in Chaos aus .

Moment, Toilettenpapier und PS5? Könnt ihr euch noch erinnern, als die Corona-Pandemie gerade so richtig aufflammte? Wie Supermärkte und Apotheken leergekauft wurden? Wie Leute vor leeren Klopapier-Regalen standen oder sich an der Kasse drum stritten?

Bei PlayStation 5 gingen die Vorbestellungen heute in die 2. Runde. Doch wer gehofft hatte, dass es heute besser laufen würde als beim chaotischen ersten Mal, wurde wohl enttäuscht. Die Nachfrage war erneut gewaltig, die Zustände erinnern schon fast an die Situation rund um Klopapier zu Beginn der Corona-Pandemie.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA. + eins = drei

Insert

You are going to send email to