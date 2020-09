PS5: Preoder-Chaos geht weiter – Nun werden hunderte Vorbestellungen storniert

Ihr solltet jedoch aber auch einen Blick auf euer Konto oder euren PayPal-Account werfen. Denn in zahlreichen Fällen wurden zwar Rückzahlungen veranlasst, ohne jedoch den Kunden per Mail darüber zu informieren.

Doch die Vorbestellungen starteten dann zu früh , im Prinzip mitten in der Nacht und wurden auch noch von technischen Problemen auf den Internet-Seiten der Händler begleitet. Kurzum: Die Vorbestellung war ein einziges Desaster , die neuen Sony-Konsolen waren in wenigen Stunden komplett ausverkauft. Längst nicht jeder Interessent hat sich eine PS5 sichern können. Manche hatten es zu dem Zeitpunkt noch nicht mal richtig mitbekommen.

Das war leider nicht der Fall. Nachdem man den Preis sowie das Release-Datum der PS5 bekannt gab, wurde dann noch schnell der Termin für die Vorbestellung per Twitter nachgeschoben – und das äußerst kurzfristig. Bereits am nächsten Tag sollte es losgehen.

