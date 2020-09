Das wissen wir offiziell: In den offiziellen Mitteilungen heißt es am Vormittag des 25. September. Bei Otto wird zudem der Zeitraum auf zwischen 10:00 Uhr und 12:00 Uhr deutscher Zeit eingegrenzt.

Mehr Infos zu den Vorbestellungen erhaltet ihr auch hier: PS5 vorbestellen: OTTO & MediaMarkt bieten sie am Freitag wieder an

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

Kurzum: Die PS5-Vorbestellungen endeten im Chaos und zahlreiche Interessenten gingen leer aus. Sony entschuldigte sich nachträglich für das Chaos und versprach Nachschub. Und so wie es aussieht, trifft dieser heute ein – zumindest bei einigen Händlern. Ihr könnt euch also mit Glück wieder eine PS5 vorbestellen, falls ihr bisher kein Glück hattet.

Es ist so weit: So wie es aussieht, startet heute, am 25.09., die von Sony angekündigte 2. Vorbesteller-Welle für die neue Konsole PlayStation 5. Einige Händler nehmen dann laut eigenen Angaben wieder PS5-Pre-Orders an. Doch welche? Und wann geht es los?

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA. + vier = 10

Insert

You are going to send email to