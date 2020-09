7 Dinge zur PS5, die ich bis zum Launch noch unbedingt wissen will

Mittlerweile ist recht viel über die PlayStation 5 bekannt. Trotzdem bleiben knapp 2 Monate vor dem Launch der PS5 noch einige wichtige Fragen offen. Diese 7 würden unseren Shooter-Experten Sven Galitzki brennend interessieren. Und was würdet ihr noch gerne über Sonys Next-Gen-Konsole erfahren?

Wann kommt die PS5? Es sind nur noch knapp 2 Monate, bis Sonys neue Konsole PlayStation 5 endlich auf den Markt kommt. Beide PS5-Versionen – die rein digitale und die mit Disc – feiern am 19. November ihren Release in Deutschland und Europa. In einigen anderen Ländern wie den USA, Japan, Kanada oder Australien ist Sonys Next-Gen-PlayStation bereits eine Woche früher, also ab dem 12.11., erhältlich.

Was hat es mit den Fragen auf sich? Doch auch, wenn man die PS5 mittlerweile in zwei Wellen vorbestellen konnte und sie bereits komplett ausverkauft ist, so sind längst noch nicht alle wichtigen Fragen in Bezug auf die neue Konsole geklärt. Auf folgende Fragen hätte ich gerne bis zum Launch eine Antwort:

Beide PS5-Modelle mit Zubehör

Das würde ich noch gerne über die PlayStation 5 wissen

Wie sieht das User Interface der PS5 aus und was kann es? Zwar wissen wir nun, wie die PlayStation 5 samt Zubehör von außen aussieht, doch in Aktion hat man bis auf einiges Gameplay von der PS5 wenig gesehen.

Gerade die Optik und vor allem die Funktionen des neuen User-Interface würden mich interessieren, doch dazu gab es bislang noch nichts Offizielles.

Wie laut wird die PS5 in der Praxis? Das mag dem ein oder anderen vielleicht lächerlich erscheinen, doch für mich ist das ein wichtiges Kriterium.

Die PS4 Pro konnte nämlich mit ihrem Lüfter bei starker Auslastung gefühlt locker einen landenden Rettungshubschrauber übertönen. Zwar hat Sony an diesem Problem geschraubt, doch wie laut die PS5 dann tatsächlich ist – darauf bin ich sehr gespannt.

Ich hoffe darauf, dass die neue Konsole möglicherweise noch vor Release von Fachmagazinen auf den Prüfstand gestellt werden wird und dass man bereits dort mehr zur Betriebslautstärke erfährt. Was ihr gegen eine heiße und laute PS4 tun könnt, das erfahrt ihr übrigens in unserem Guide:

PS4 wird laut und heiß – 6 Tipps und Tricks, was ihr dagegen tun könnt

Könnte als eine der wenigen SSDs bisher für die PS5 und ihre Spiele infrage kommen – die Samsung V-NAND SSD 980 Pro

Welche SSDs werden von der PS5 unterstützt? Die neue SSD der PlayStation 5 soll extrem schnell werden und Ladezeiten enorm verkürzen. Doch sie dürfte bei Spielern mit vielen Games ziemlich schnell voll sein, denn sie ist „nur“ 825 GB groß.

Allein, wenn man die gesamte PS Plus Collection zum Launch installiert, kommt die PS5-SSD schnell an ihre Kapazitätsgrenze.

Man wird zwar externe SSDs an die PS5 anschließen können, doch das Problem dabei: Das reicht zwar für alte Spiele von der PS4, doch PS5-Games sind explizit auf die neue, schnelle SSD der PS5 ausgelegt. Und da gibt es im Moment zum einen allgemein nicht wirklich viel Auswahl bei SSDs, die dafür rein technisch infrage kommen könnten, und zum anderen hat Sony noch keine offizielle Liste mit zertifizierten SSDs veröffentlicht.

Auch hier ist erstmal warten angesagt. Kauft euch im Moment also bloß keine zusätzlichen SSDs für die PS5, ihr könntet es unter Umständen am Ende bereuen. Für die PS4 könnte sich der Kauf einer SSD dennoch noch lohnen.

Was ist mit PSVR2? Bei der PS5 setze ich große Hoffnungen in Virtual Reality, also VR. Bereits auf der PS4 hatte ich teils eine Menge Spaß mit PSVR, doch die Technik hat noch viel Luft nach oben. Und auf dem PC habe ich bei Titeln wie Elite Dangerous oder DCS World gesehen, was alles mit VR möglich ist.

Die PSVR-Brille der PS4

Laut Sony soll VR auf der PS5 eine wichtige Rolle spielen. Doch wirklich viel bekannt ist dazu bisher nicht. Zwar ist mal ein Patent für einen neuen PSVR-Controller aufgetaucht, doch das muss nicht unbedingt unmittelbar etwas Konkretes zur Folge haben. PSVR 1 soll zwar unterstützt werden, doch auch da gibt es offene Fragen. Gibt’s dafür möglicherweise ein Upgrade? Kommt bald ein PSVR 2? Wenn ja, wann? Und was wird es können?

Auch das würde mich aktuell brennend interessieren. Denn mit der neuen Generation dürfte theoretisch auch ein sehenswertes VR-Erlebnis endlich möglich werden, was mich ganz besonders freuen würde.

Offene Fragen zur PS5-Abwärtskompatibilität: Hier hat Sony mittlerweile zumindest geklärt, wie weit die Abwärtskopatibilität der PS5 reicht. So werden viele Spiele von der PS4 unterstützt werden und von Tag 1 auf der PS5 laufen. Zur PS1, PS2 und PS3 wird die PlayStation 5 leider nicht abwärtskompatibel sein.

Doch wieviele und welche PS4-Spiele werden genau unterstützt? Hier heißt es bislang nur, die PS5 wird zu 99% der bislang getesteten PS4-Games kompatibel sein. Wieviele und welche das sind – das weiß man nicht.

Witcher 3 gehört zu den wenigen bislang bestätigten PS4-Spielen mit einem kostenlosen Next-Gen-Upgrade

Und welche Spiele werden noch Next-Gen-Upgrades erhalten? Bisher ist die Liste der offiziell bestätigten Titel mit Upgrades recht übersichtlich. Was ist mit Ghost of Tsushima? Was ist mit The Last of Us 2? Beide sollen auf der PS5 spielbar sein, doch wie sieht’s mit einem Upgrade?

Wie sieht die Verfügbarkeit zum Launch aus? Die PS5 ist aktuell ausverkauft. Zwar hat Sony neben der bereits gelaufenen 2. Welle angekündigt, dass es zum Ende des Jahres nochmal Nachschub geben soll, doch wann genau – das weiß man nicht. Und trotz 2 Vorbesteller-Wellen hat immer noch längst nicht jeder Interessent sich eine PS5 sichern können.

Wann genau kommt weiterer Nachschub? Kurz vor dem Launch? Zum unmittelbaren Weihnachtsgeschäft? Und was ist mit dem Handel? Kann man zum Release oder kurz danach zu MediaMarkt oder Saturn spazieren und sich dort eine Konsole vor Ort kaufen?

Auch hier wünsche ich mir dringend konkretere Infos seitens Sony.

Wie sieht es mit der Peripherie und den Controller-Features aus? Sony hat bereits bekannt gegeben, dass der PS4-Controller DualShock 4 mit der PS5 kompatibel sein wird, dort allerdings nur mit PS4-Spielen. PS5-Games kann man damit nicht zocken. Doch wie sieht es andersherum aus?

Den PS4-Controller DualShock 4 kann man auf der PS5 nur mit PS4-Games nutzen.

Werden einige alte Games von den neuen Features des neuen DualSense-Controllers profitieren können? Bringt Sony endlich einen eigenen, offiziellen Pro-Controller heraus? Wie sieht’s mit Lenkrad-Support aus – gerade wegen Gran Turismo 7? Die Top-Produkte von Thrustmaster sollen beispielsweise PS5-Ready sein, doch in welchem Umfang? Und wie sieht es mit weiteren Geräten aus?

Hier würde etwas mehr Klarheit bis zum Launch der PS5 ebenfalls nicht schaden.

Wie sieht es eigentlich mit euch aus? Welche Fragen brennen euch aktuell im Bezug auf die PS5 auf der Zunge? Was wollt ihr noch vor dem Launch unbedingt wissen? Oder ist für euch alles Wichtige längst geklärt, wie für unseren Autor Maik Schneider?

