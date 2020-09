PS5 Game Sharing: Sieht so aus, als funktioniert das Spiele-Teilen wie auf PS4

Was hat es mit dem Game Sharing überhaupt auf sich? Dabei handelt es sich um ein sehr beliebtes Feature von der PS4, was sich sehr viele auf für die PS5 gewünscht haben. Mit diesem Feature ist es, wie der Name bereits sagt, möglich, Spiele auf einer zweiten Konsole mit anderen zu teilen – beispielsweise mit Familienmitgliedern oder Freunden. Dabei muss das Spiel kein zweites Mal erworben werden.

Das Game Sharing ist für viele ein großes Wunsch-Feature für Sonys Next-Gen-Konsole PlayStation 5. Und es sieht ganz danach aus, als geht dieser Wunsch in Erfüllung. Im Source Code des PS Store sowie in einer Spiel-Beschreibung wurden nun neue Hinweise gefunden.

