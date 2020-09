In knapp 2 Monaten feiert die neue PlayStation 5 ihren Release. Und viele freuen sich nicht nur auf die neuen PS5-Launch-Titel sondern auch auf einige ihrer alten Favoriten in neuem Glanz. Doch wie sieht es eigentlich aus? Werden wirklich alle Games von der neuen Hardware profitieren?

Darauf freuen sich viele: Nachdem vor Kurzem endlich das Release-Date sowie der Preis der neuen PlayStation 5 von Sony verkündet wurden und die PS5 in 2. Wellen bereits vorbestellt werden konnte, bleibt für so manch einen nur noch eine wichtige Frage offen: Was zocken zum Release?

Während einige sich auf den ein oder anderen Launch-Titel freuen, gibt es aber auch Spieler wie unseren Shooter-Experten Sven Galitzki, die sich eher auf einige ihrer alten PS4-Perlen in frischem Gewand freuen. Doch werden überhaupt all eure bisherigen Lieblinge auf der PS5 wirklich besser aussehen?

Welche alten PlayStation-Spiele kann man überhaupt auf der PS5 zocken?

Spiele über die Abwärtskompatibilität der PS5: Alte Spiele werdet ihr auf der PS5 über die Abwärtskompatibilität genießen können. Und vor Kurzem sorgte Sony nun endlich endgültig für Klarheit rund um das Abwärtskompatibilität-Feature der PlayStation 5.

So wird die PS5 direkt zum Launch zu 99 % aller PS4-Games abwärtskompatibel sein. Das gilt für Games auf physischen Datenträgern sowie für digitale Versionen aus dem PS-Store.

Für Spiele älterer PlayStation-Generationen sieht es aber leider schlecht aus. Die PS5 wird nicht zur PS1, der PS2 und der PS3 abwärtskompatibel sein.

PS Plus Collection zum Launch der PS5: PS-Plus-Abonnenten, die sich eine PlayStation 5 holen, können sich direkt zum Launch von Sonys Next-Gen-Konsole über eine kleine Dreingabe in Form von 18 PS4-Perlen freuen: PlayStation Plus für PS5: Diese 18 Spiele gibt’s kostenlos zum Launch

Sehen alle alten Spiele auf der PS5 besser aus?

Auch wenn die PS5 mit einer nativen 4K-Auflösung sowie zusätzlicher Grafik-Power und einer blitzschnellen SSD auftrumpfen kann – nicht jeder hat einen 4K-Fernseher oder einen 4K-Monitor. Und auch längst nicht jedes alte PS4-Spiel wird von all den neuen Features sichtlich gegenüber der PlayStation 4 profitieren können.

So sieht es wohl beim Großteil der alten PS4-Spiele aus: Viele Spiele werden zwar dank Abwärtskompatibilität von Tag 1 auf der PS5 laufen, doch dabei auf dem technischen Stand der besten Last-Gen-Plattform bleiben (bis vielleicht auf die Auflösung). So dürfte es nicht mehr oder seltener zu Problemen wie Framerate-Einbrüchen kommen, doch wer überall neue Grafik-Standards, hochauflösende Texturen oder gar neue Effekte erwartet, der wird wohl enttäuscht.

Nehmen wir als Beispiel The Division 2. Hier haben die Entwickler bereits in einem Entwickler-Vlog mitgeteilt, dass sie (erstmal?) nicht vorhaben, The Division 2 extra für die Next-Gen anzupassen. Zwar werde das Spiel von Tag 1 an auf der PS5 dank der Backward Compatibility laufen, doch nur auf dem besten Niveau der Last-Gen – also auf dem der PS4 Pro (oder der Xbox One X bei Microsoft).

Viel besser dürfte The Division 2 auf der PS5 auch nicht aussehen (Hier auf der PS4 Pro)

Und so dürfte es den meisten von tausenden alten PS4-Spielen ergehen, für die bislang keine expliziten Next-Gen-Upgrades erwähnt oder angekündigt wurden.

Diese Spiele bekommen ein kostenloses Upgrade: Es wird jedoch auch Spiele geben, die entweder bereits an Tag 1 oder zu einem späteren Zeitpunkt ein Next-Gen-Upgrade erhalten und so von der Power der neuen Hardware zusätzlich profitieren werden.

So wird beispielsweise Destiny 2 durch das Upgrade True 4K-Auflösung und 60 FPS auf der PS5 bieten. Rainbow Six Siege bietet dann sogar 4K und 120 FPS. Zahlreiche Games kommen so in den Genuss von unter anderem einer höheren nativen Auflösung, zusätzlicher Grafik-Effekte und einer höheren Framerate.

The Witcher 3 ist einer der Spiele, die ein kostenloses Next-Gen-Upgrade verpasst bekommen

Diese PS4-Games erhalten nach bisherigem Stand ein kostenloses Next-Gen-Upgrade auf der PS5:

Assassin’s Creed: Valhalla

Borderlands 3

Cyberpunk 2077 (hier soll später sogar noch ein weiteres, robusteres Update kommen)

Dead by Daylight

Destiny 2

DiRT 5

Doom Eternal

Far Cry 6

FIFA 21

Fortnite

Grounded

Hitman 3

Horizon: Forbidden West

Immortals Fenyx Rising

Kena: Bridge of Spirits

Madden NFL 21

Maneater

Marvel’s Avengers

Monster Boy and the Cursed Kingdom

Outriders

Riders Republic

Sackboy: A Big Adventure

Spider-Man Miles Morales

The Elder Scrolls Online

The Witcher 3: Wild Hunt

Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2

Watch Dogs: Legion

WRC 9

Weitere Titel können bis zum Launch noch dazu kommen. Wir werden den Artikel dann aktualisieren. Übrigens, sollten wir ein angekündigtes, kostenloses Next-Gen-Upgrade übersehen haben, sagt uns gerne in den Kommentaren Bescheid. Auch dann können wir diese Liste noch ausweiten.

Und falls ihr jetzt kurz vor dem Release der PS5 neue Spiele für die PS4 als Disc-Version kauft und wissen wollt, ob sie ein Next-Gen-Upgrade erhalten, dann achtet auf die Verpackung. Dort wird bei entsprechenden Titeln „PS5 Upgrade available“ stehen.

Auf dieses Label solltet ihr fortan achten, wenn ihr wissen wollt, ab das PS4-Spiel ein kostenloses Next-Gen Upgrade für die PS5 bekommt.

Für einige Upgrades müsst ihr zahlen: Es gibt jedoch auch Spiele, wo es zwar ein Next-Gen-Upgrade geben wird, dieses dann jedoch mit weiteren Kosten verbunden ist – so beispielsweise bei

Call of Duty: Black Ops Cold War

Control (Hier gibt’s das Upgrade nur beim Kauf der Special-Edition)

NBA 2K21 (Beim kauf der Mamba Forever Edition)

Marvel’s Spider Man (das Remaster gibt’s hier nur für Käufer von Spider Man Miles Morales)

Auch weitere Spiele könnten sich bis zum Launch der PS5 noch in diese Liste einreihen.

Auch interessant – Das sind die Launch-Titel der PS5: Diese Games sind zwar nicht neu, doch auch auf sie freut sich bereits so manch ein Spieler: Das sind alle bisher bestätigten Launch-Titel für die PlayStation 5