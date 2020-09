Ich freue mich auf die PS5 – Aber bisher nur wegen meiner alten PS4-Perlen

Endlich haben all die Gerüchte und Leaks ein Ende. Der Preis und das Release-Date der PS5 sind jetzt offiziell bekannt. Viele diskutieren nun, was man zum Release der PlayStation 5 zocken wird. Unseren Shooter-Experten Sven Galitzki konnte bisher noch kein Launch-Titel so wirklich begeistern. Er freut sich bisher nur auf seine alten PS4-Favoriten in frischem Gewand.

Endlich offiziell: Darauf haben viele lange und gespannt gewartet – und am späten Abend des 16. September war es dann endlich soweit. Im Rahmen eines PS5-Events gab Sony den finalen Preis und das konkrete Release-Datum der PlayStation 5 bekannt.

So wird die Next-Gen-Konsole bei uns in Deutschland am 19. November erscheinen und je nach Modell 399,99€ oder 499,99€ kosten.

Das fragen sich viele: Zudem gab es auch allerlei Spiele zu sehen, die entweder zum Launch oder später für die PS5 erscheinen werden. Und nachdem man nun auch das Erscheinungsdatum der neuen Konsole kennt, diskutieren viele Spieler gerade, was denn zum Release der PlayStation 5 gezockt wird.

Hier gehen die Meinungen weit auseinander. In den Reihen der Community gibt es bereits einige Favoriten unter den Launch-Titeln wie beispielsweise Godfall, Demon’s Souls oder Spider-Man: Miles Morales.

Doch ich sehe das Ganze etwas anders.

Demon’s Souls auf der PS5

So blicke ich auf den Launch der PS5: Schon vor längerer Zeit habe ich mich als zufriedener PlayStation-Spieler bereits für die PS5 entschieden. Und auch wenn ich mir in dem ganzen Vorbestell-Chaos noch keine PlayStation 5 sichern konnte, so freue ich mich trotzdem bereits enorm auf ihren Release.

Denn es sieht aktuell ganz danach aus, als würde die Technik endlich einen merklichen Sprung machen und die Konsolen auf ein spürbar höheres Level heben. Ja, ich weiß, der PC mit Spielzeugen wie der RTX 3090 bleibt trotzdem unerreicht. Ich freue mich auf höhere FPS, eine höhere Auflösung, kürzere Wartezeiten und die vielversprechend klingenden Funktionen des neuen DualSense-Controllers.

Kurzum: Wie ein kleines Kind fiebere ich aktuell dem neuen Spielzeug entgegen und kann es kaum erwarten, es endlich selber auszuprobieren.

Bald (hoffentlich) auch in meinem Wohnzimmer – die PlayStation 5

So sieht es bei Spielen aus: Was Spiele angeht, sieht es bei mir jedoch anders aus. Denn so sehr ich mich auch auf Sonys neue Konsole freue – so richtig abholen konnte mich bislang noch kein einziger Exklusiv- oder Launch-Titel.

Den Launch einer neuen Konsole verbinde ich immer automatisch mit etwas Innovativem. Mit etwas Neuem, etwas Spektakulärem. Mit etwas, wo man sagt: Mensch, das klingt aber spannend. Das will ich unbedingt haben.

Doch ob nun Godfall, Spider-Man, oder Demon’s Soul zum Launch oder Hogwarts Legacy und Final Fantasy XVI danach – ich sehe bisher noch keinen Titel, bei dem ich mir wirklich sage: Wow, das muss ich jetzt unbedingt haben. Das fehlt mir persönlich diesmal irgendwie komplett. Zumindest, was die Spiele angeht.

Einzig und allein bei Cyberpunk 2077 kribbeln bei mir die Finger, wobei die richtige Next-Gen-Version des Spiels auch erst später nachgeliefert werden soll.

Vielmehr freue ich mich deshalb aktuell darauf, meine Lieblingsspiele von der PS4 in neuem Gewand zu erleben – wie Destiny 2 oder The Division 2.

So soll Destiny 2 auf der PS5 beispielsweise True 4K-Auflösung bieten und mit 60FPS laufen.

Auch bei The Division 2, das dank Abwärtskompatibilität auf der PS5 spielbar sein wird, hoffe ich auf ein zeitnahes, vergleichbares Update.

Genau wie bei Elder Scrolls Online, Elite Dangerous, Warframe, The Witcher 3, Anthem (ja, Anthem!) Call of Duty: Modern Warfare sowie Warzone und natürlich auch bei Cyberpunk.

Hoffentlich sieht The Division 2 auch auf der PS5 so schön aus (und BITTE kein so langes Nachladen von Texturen mehr)

Auf dem PC habe ich bereits gesehen, was da möglich ist und ich freue mich aktuell am meisten darauf, dass meinen Lieblings-Spielen von der PS4 mit der neuen PS5 bald einen großen Satz in dieser Richtung gelingen könnte. Und darauf freue ich mich mehr, als auf irgendeines der Spiele, die zum Launch, während des Launch-Zeitraums oder auch unmittelbar danach für die PlayStation 5 erscheinen sollen.

Wie sieht es bei euch aus? Doch nur weil ich das so sehe, muss es nicht zwangsläufig auch für euch gelten. Deshalb wollen wir von MeinMMO von euch in einer Umfrage wissen, wie ihr auf die kommenden PS5-Launch-Titel und die darauffolgenden, schon bekannten Spiele blickt. Ist irgendetwas dabei, worauf ihr euch ganz besonders freut? Oder kann auch euch noch kein kommendes PS5-Spiel so richtig begeistern?

Bedenkt, ihr habt nur eine Stimme.

Vielen Dank für die Teilnahme und eure Zeit. Und gerne könnt ihr eure Meinung zu diesem Thema mit uns und anderen Lesern ausführlich in den Kommentaren teilen.

