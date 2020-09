Im Rahmen von Ubisoft Forward hat The Division 2 einen neuen Trailer gezeigt. Dieser verrät nicht nur, wann der neue Wolkenkratzer-Modus The Summit startet, sondern teasert auch ein mysteriöses Spezial-Event für den Winter an.

Wann startet The Summit? Aktuell wird dieser neue Modus noch auf den PTS getestet, doch auf den Release müssen Agenten nicht mehr lange warten.

Denn Massive stimmt nun mit einem neuen Trailer auf The Summit ein und verrät dort das Start-Datum. Ab dem 22. September 2020 könnt ihr euch durch die 100 Stockwerke des Wolkenkratzers kämpfen.

Was hat es mit dem Spezial-Event auf sich? Am Ende des Trailers wird noch kurz ein mysteriöses Spezial-Event angeteasert.

Viele Infos dazu gibt es bislang nicht. Man weiß nur, dass es zeitlich limitiert ist, den Namen „Codename: Albtraum“ (Codename: Nightmare) trägt und diesen Winter kommen soll.

Dabei wurde jedoch kurz das bereits spielbare Kenly College während eines Gewitters bei Nacht gezeigt – begleitet von Grusel-Sounds. Ob sich da möglicherweise etwas zu Halloween anbahnt? Mehr Infos sollen zu einem späteren Zeitpunkt kommen.

Hier könnt ihr den Trailer sehen:

Was ist The Summit überhaupt genau? Dabei handelt es sich um einen neuen Modus für The Division 2. The Summit ist wiederholt spielbar und soll ein actiongeladenes Erlebnis bieten, das sich beim jedem Versuch anders spielt.

Ziel ist es, euch allein oder in Gruppen durch einen 100-stöckigen Wolkenkratzer in New York bis ganz noch oben zu kämpfen – mit variierenden Umgebungen, Gegnern, Zielen, Modifikatoren und Bossen. Je höher ihr kommt, desto schwerer wird es.

The Summit kommt übrigens als kostenloses Update für alle Besitzer der „Warlords of New York“-Erweiterung. Ohne könnt ihr den neuen Modus nicht spielen: Was bietet The Division 2, wenn man die Warlords-Erweiterung nicht kauft?

Eurer Aufstieg in The Summit wird euch schwer gemacht

Wie The Summit bisher ankommt, lest ihr hier: Neuer Modus The Summit soll The Division 2 retten – Wie stehen die Chancen?

Das hat Massive noch zur Zukunft von The Division 2 verraten

The Division 2 auf Next-Gen-Konsolen: Wie Massive im Zuge von Ubisoft Forward verriet, wird The Division 2 auch auf den Next-Gen-Konsolen PS5, Xbox Series S und Xbox Series X spielbar sein – und zwar dank Abwärtskompatibilität. Außerdem werdet ihr generationsübergreifend spielen können, also

PS4 mit PS5

Xbox One mit Xbox Series S und Xbox Series X

Ob es dabei Verbesserungen geben wird, die auf die neuen Konsolen zugeschnitten sind, ob es ein Next-Gen-Update geben wird oder ob möglicherweise sogar richtige Next-Gen-Versionen des Spiels kommen werden, ist leider nicht bekannt.

Release-Datum von Title Update 11: Mit dem Start-Datum von The Summit hat Massive auch das Release-Date vom nächsten großen Update von The Division 2 verraten – nämlich von Title Update 11. The Summit ist nämlich Teil von TU11 und soll zeitgleich mit dem Update an den Start gehen, so die Aussagen der Entwickler – also am 22. September. Das bestätigte Ubisoft auch bereits in einem Blog-Artikel.

The Division 2 bekommt bald Transmog-System – Das kann es, so funktioniert es

Start der Season 3: Auch das Start-Datum der Season 3 wurde nun bestätigt. Yannick Banchereau, der Live Content Manager von The Division 2, verriet in einem Stream, dass Season 3 parallel zu The Summit kommen wird – also am 22. September. Auch eine neue Roadmap hat das nochmals bekräftigt. In Season 3 wird übrigens die Story um den Anführer der dubiosen Söldner-Organisation Black Tusk fortgesetzt.

Erste Details zu Season 4: Zudem verriet Massive auch schon erste Details zur Season 4. Diese soll im Dezember starten und wird sich um die Rückkehr von Faye Lau drehen. Dabei handelt es sich um einen weiblichen Commander der Division, die uns lange Zeit im Zuge unserer Abenteuer begleitet hat, am Ende der Warlords-Erweiterung jedoch unerwartet abtrünnig wurde und verschwand.

Übrigens, The Division 2 bekommt bald 3 neue Exotics und alle sehen vielversprechend aus