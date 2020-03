In Kürze geht bei The Division 2 die neue Erweiterung „Warlords of New York“ an den Start. Sie bringt zahlreiche neue Features, Inhalte und läutet zudem noch das 2. Jahr des Shooters ein. Doch was bietet das Spiel, wenn man auf das große Warlords-Addon verzichtet?

Was hat es mit der Warlords-Erweiterung auf sich? Am 3. März läutet die „Warlords of New York“-Erweiterung im Prinzip das zweite Jahr von The Division 2 ein. Seid ihr auf dem PC unterwegs, habt ihr Glück und könnt sogar schon am 2. März gegen 13:00 Uhr mit Warlords loslegen.

Das Addon bringt dabei zahlreiche spannende Neuerungen wie eine neue Open Wolrd in New Yorks Lower Manhattan, eine Fortsetzung der Story rund um die Jagd nach Aaron Keener oder die Seasons mit sich.

Was ist, wenn man auf Warlords verzichtet? Doch nicht jeder Spieler will sich die neue Erweiterung kaufen. Einige wollen erste Reviews abwarten, einige wollen hingegen nur ab und zu mal vorbeischauen und kein Geld für das neue Addon ausgeben.

Viele davon fragen sich, was The Division 2 dann überhaupt Neues für sie zu bieten hat. Und genau das wollen wir nun näher beleuchten.

Das bekommt man mit Title Update 8 ohne die Warlords-Erweiterung

Kurzum: Im Prinzip steht alles, was Teil von Title Update 8 (TU8) ist, allen Besitzern von The Division 2 zur Verfügung – unabhängig davon, ob sie Warlords of New York kaufen oder nicht. Wichtige System-Updates erhält jeder.

Das umfasst zahlreiche Verbesserungen des Spiels wie beispielsweise Gear 2.0, Änderungen bei Skills oder bei der Rekalibrierung.

Wer jedoch in vollem Umfang am überarbeiteten und ausgeweiteten Endgame von The Division 2 teilnehmen möchte, der wird nicht drum herumkommen, sich das neue Warlords-Addon zu kaufen.

Diese Neuerungen kommen mit Title Update 8 für alle Spieler – auch ohne Warlords: Hier seht ihr die wichtigsten Inhalte in einer kompakten Übersicht:

Heroische Schwierigkeitsstufe für alle Missionen

neue Charakter-Köpfe, falls ihr einen neuen Charakter erstellen wollt (Im Prinzip die aus Teil 1)

Verbesserungen bei den Dark Zones

das neue Ausrüstungssystem Gear 2.0

überarbeitete „alte“ (bisherige) Brand-Sets

überarbeitete „alte“ (bisherige) Gear-Sets

überarbeitete „alte“ (bisherige) Exotics

Level-30-Version des 1. Raids „Operation: Dunkle Stunden“

neue Rekalibrierungs-Bibliothek zum Speichern von Talenten

überarbeitetes Crafting und Rekalibrierung

Änderungen bei Skills (keine neuen Skills)

überarbeitetes User Interface

überarbeitetes Kopfgeld-System

Maximal-Level bleibt 30, aber der maximale Gearscore ist nun 515 (vorher 500)

Zudem können alle Inhalte des Grundspiels in und rund um Washington inklusive des bisherigen Endgames und der Jahr-1-DLCs weiterhin gespielt werden. Auch wird auch der 2. Raid für alle Spieler verfügbar sein (auf Level 30 ohne Warlords), sobald dieser veröffentlicht wird.

Das entgeht euch, wenn ihr Warlords of New York nicht kauft

Das gibt’s mit Warlords: Die eben erwähnten Inhalte erhalten alle Spieler. Folgende neue Inhalte (hier nur die wichtigsten) bekommt ihr nur, wenn ihr euch die neue Erweiterung Warlords of New York kauft:

Neue Open World in New Yorks Lower Manhattan (keine neue Dark-Zone)

Neue Kampagne mit 5 Haupt- und 8 Neben-Missionen, die alle miteinander zusammenhängen

10 neue Exotics (Waffen und Rüstungsteile)

19 neue, benannte Items

2 neue Gear-Sets (Striker und System Corruption)

2 brandneue Waffen

Komplett-Farben, die euer gesamtes Gear und nicht nur bestimmte Teile davon färben. Wollt ihr also einen komplett schwarzen Rucksack haben, ist das kein Problem mehr

4 neue Brand-Sets

Zugang zu Seasons samt ihrer kompletten Inhalte wie saisonale Manhunt, Ligen, Global Events und mehr

Die Roadmap für die Season 1

Direktiven, eine Art neue Modifier zum Auffrischen des Gameplays in Haupt- und Neben-Missionen sowie in der Open World

Globaler Schwierigkeitsgrad (richtet das gesamte Spiel auf einen Schwierigkeitsgrad aus – inklusive Kontrollpunkte)

neuer legendärer Schwierigkeitsgrad für die Fraktions-Stützpunkte in Washington

Neues Maximal-Level 40

neues „Level 31 – 40“-Gear (auf Stufe 40 gibt es keinen Gearscore mehr, sondern nur Items mit variierenden Werten)

SHD-Level – eine Art zusätzliches Level-System wie die Paragon-Stufen bei Diablo 3. Damit könnt ihr nach Erreichen des neuen Max-Levels 40 bestimmte Attribute eures Charakters gezielt in die Höhe treiben

alte neue Fraktionen (überarbeitet) wie Rikers und Cleaners sowie das Last Man Battalion, das sich nun mit den Black Tusk verbündet hat

Level-40-Version des ersten Raids „Operation: Dunkle Stunden“

Neue Skills und Skill-Varianten

Unendlicher Level-30-Boost für Charaktere (neuer Charakter gleich auf Level 30): kann außer im Hardcore-Modus beliebig oft genutzt werden, aber die damit zusammenhängende Ressourcen-Belohnung gibt es nur beim ersten Mal

Seid ihr also aufgrund der Inhalte noch unentschlossen, ob ihr euch Warlords of New York kaufen sollt oder nicht – diese Übersicht sollte nun eine umfassende Entscheidungshilfe geben.

Werdet ihr euch das neue Addon holen oder verzichtet ihr darauf? Falls ihr noch nicht wisst, was ihr mit eurer alten Ausrüstung vor der Warlords-Erweiterung tun sollt – das sollte helfen: