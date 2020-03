Bei The Division 2 gibt es heute früh auf der PS4, der Xbox One und auf dem PC Wartungsarbeiten. Dabei gehen die Server für einige Zeit offline. Während der Downtime kommt dann das Title Update 8 inklusive der Spiele-Daten für die neue Erweiterung Warlords of New York. Hier findet ihr die wichtigsten Infos und die offiziellen Patch Notes.

Was hat es mit dem neuen Update auf sich? Heute geht bei The Division 2 das große Title Update 8 (TU8) live, das zahlreiche Änderungen wie beispielsweise Gear 2.0 und weitere RPG-Elemente für alle Agenten ins Spiel bringen wird.

Aber auch der Preload für die neue „Warlords of New York“-Erweiterung geht damit einher. Dafür werden im Zuge des neuen Updates nämlich schon alle Daten heruntergeladen, die ihr für euren Tripp nach Lower Manhattan in NYC benötigt – sofern ihr das neue Addon kauft oder bereits gekauft habt.

Diese Zeiten sind heute wichtig:

Start der Wartungsarbeiten ist für 9:30 Uhr deutscher Zeit (9:30 AM CET) angesetzt.

Dann beginnt auch die Downtime, die Division-2-Server gehen offline.

Kurz darauf steht das neue Update zum Download bereit.

Läuft alles nach Plan, sollen die Server nach zweieinhalb Stunden, also gegen 12:00 Uhr wieder hochfahren.

Die Download-Größen: Je nach Plattform und Art des Downloads kann sich die Größe unterscheiden.

PS4:

Der Download bei einer komplett frischen, digitalen Installation wird zunächst das Grundspiel mit einer Größe von 44 GB herunterladen und anschließend das Update 8.1, das circa weitere 70-74 GB groß sein wird.

Eine frische Installation von der Disc wird zunächst die 44 GB vom Datenträger installieren und anschließend die zusätzlichen 70-74 GB herunterladen.

Spieler, die bereits das Spiel inklusive Title Update 7 installiert haben, können mit einer Download-Größe zwischen 14 und 16 GB rechnen, um für Warlords bereit zu sein.

Xbox One:

Für eine komplett frische, digitale Installation werden 70-74 GB heruntergeladen.

Bei einer frischen Disc-Installation werden 44 GB vom Datenträger installiert, gefolgt von einem anschließenden 76-GB-Download.

Alle, die bereits das Grundspiel inklusive Title Update 7 installiert haben, werden circa 60 GB herunterladen müssen.

PC:

Eine frische Installation – egal, ob digital oder Disc – wird einen Download von 59,83 GB nach sich ziehen.

Für Spieler, die bereits das Grundspiel und das Title Update 7 installiert haben, wird der Download circa 42 GB groß sein.

Die Agenten kehren nach New York zurück

Wichtig ist dabei: Unabhängig davon, ob man sich die neue Erweiterung kauft oder nicht, alle Spieler werden auf allen Plattformen das volle Update inklusive Warlords-Content herunterladen müssen. Zugriff auf die Warlords-Inhalte bekommen danach aber nur die Käufer der neuen Erweiterung.

Wann kann man spielen? Sobald die Server wieder online kommen. Beachtet dabei jedoch:

Aufgrund von technischen Umständen werden PC-Spieler gleich nach diesem Update mit der Warlords-Erweiterung loslegen können.

Konsolenspieler auf der PS4 und der Xbox One können dann zwar auch spielen, doch müssen sich für die neue Erweiterung noch bis Mitternacht gedulden. Für sie wird Warlords of New York erst ab 0 Uhr des 3. März verfügbar.

Mehr Details gibt es hier: The Division 2: Warlords startet schon heute auf PC – Was ist mit PS4 und Xbox?

Was ändert sich mit dem neuen Update? Zum einen kommt die neue Erweiterung „Warlords of New York“ ins Spiel. Hier findet ihr einige Details zum neuen Content:

Zum anderen bringt das Title Update auch viele ersehnte Features wie beispielsweise eine komplette Überarbeitung des Ausrüstungs- sowie des Loot-Systems:

Aaron Keener und seine namensgebenden Warlords

Was sagen die Patch Notes zu Title Update 8? Die offiziellen Patch Notes sind bereits verfügbar. Hier könnt ihr sie original auf Englisch einsehen:

In Kürze wird es aber auch einen Artikel mit den Highlights der Patch Notes hier auf MeinMMO geben.

Freut ihr euch bereits auf die neuen Inhalte? Steigt ihr direkt mit der neuen Erweiterung ein oder schaut ihr euch erstmal die Reviews an?