Die riesige Erweiterung „Warlords of New York“ für The Division 2 ist online und die Patch Notes für Title Update 8 sind sehr lang. Schaut euch hier ein paar Highlights der Anpassungen an und was sich geändert hat, wenn ihr jetzt wieder startet.

Was ist das für eine Erweiterung? Nach dem Ende Februar das erste Jahr von The Division 2 mit Episode 3 beendet wurde, startete schon am 3. März das Jahr 2 mit der umfassenden Erweiterung „Warlords of New York“.

Was ist jetzt alles neu? Für alle Käufer der Erweiterung steht jetzt die große Kampagne in New York zur Verfügung. Doch auch neben dem neuen Content gibt es einen Haufen Anpassungen mit TU8.

Falls ihr das 30,- Euro Addon nicht gekauft habt, könnt ihr hier herausfinden, was Division 2 alles ohne Warlords bietet. Für alle anderen gibt es:

Eine neue Open-World mit 4 großen Abschnitten

5 neue Haupt-Missionen – Die Jagd auf Aaron Keener

8 damit verbundene Neben-Missionen

Dazu ändert Title Update 8 eine Menge der Gameplay-Mechaniken. Damit ihr einen Überblick bekommt, was da jetzt alles geändert wurde, geben wir euch hier eine Zusammenfassung der Patch-Notes.

Der Helikopter bringt euch direkt nach Lower Manhattan.

Title Update 8 mit Gear 2.0, neuen Exotics, Skills und Talenten

Was passiert mit der Ausrüstung? Das gesamte Gear bekommt eine General-Überholung und es gibt neue Attribute, Ausrüstung und Talente. Dazu gibts Exotics, Gear-Sets, Marken und alles, was ihr für die neuen Builds braucht.

Gear 2.0 – Die gesamte Ausrüstung wurde überarbeitet

– Die gesamte Ausrüstung wurde überarbeitet Neue Ausrüstung – Es kommt neue Ausrüstung ins Spiel.

– Es kommt neue Ausrüstung ins Spiel. Attribute – Es wird 14 Attribute in dem neuen System geben.

– Es wird 14 Attribute in dem neuen System geben. Rüstungs-Talente – Diese Ausrüstungs-Fähigkeiten gibt es nur noch aus Westen und Rucksäcken. In den Notes stehen 21 Westen-Talente und 17 Rucksack-Talente.

Was ist mit den Fertigkeiten? Die Skills wurden genauso überarbeitet und funktionieren jetzt mit „Skill-Tiers“ statt Fertigkeiten-Stärke. Dazu gibts ein paar neue Skills.

Fertigkeiten-Stärke – Die Skills funktionieren jetzt mit der Fertigkeiten-Stufe (Skill-Tiers) zusammen und sind stärker, je höher die Stufe.

– Die Skills funktionieren jetzt mit der Fertigkeiten-Stufe (Skill-Tiers) zusammen und sind stärker, je höher die Stufe. Neue Fertigkeiten – Warlords bringt einige neue Skills und Varianten, die ersten 4 sind schon online.

Das sind 2 der neuen Gear-Sets – Striker und System Curruption.

TU8 verbannt den Gear-Score und bringt besseres Rekalibrieren

Was ändert sich beim Leveln? Ob ihr Warlords spielt oder nicht, eure Stufe wird erstmal erhöht. Mit Erweiterung auf Stufe 40 und ohne auf Gear-Score 515. Auf Stufe 40 wird es dann den Gear-Score nicht mehr geben.

Nach Stufe 40 könnt ihr eure Agenten mit einem neuen Fortschritts-System noch weiter verbessern und spezialisieren.

Level-Cap – Erhöhung des Levels auf Stufe 40 für Warlords-Spieler

– Erhöhung des Levels auf Stufe 40 für Warlords-Spieler Mehr Ausrüstungs-Stufen – Erhöhung des Gear-Scores auf 515 für Agenten, die in DC bleiben

– Erhöhung des Gear-Scores auf 515 für Agenten, die in DC bleiben Infinite Progression – Ein „unendliches“ Fortschritts-System. Nach Stufe 40 könnt ihr euch noch weiter stärken und die Agenten weiter spezialisieren.

Wie siehts beim Loot aus? Insgesamt sollt ihr weniger Loot bekommen, dafür aber besseren. Dazu soll die Qualität von der Schwierigkeit der Aktivitäten abhängen und es ist besser sichtbar, welche Items wirklich gut sind.

Loot – Weniger Loot dafür mit höherer Qualität

– Weniger Loot dafür mit höherer Qualität God-Roll-System – Bessere Sichtbarkeit guter Rolls

Was ist mit dem Crafting? Die Werkbank orientiert sich jetzt mehr an den Werten des Spielers und gibt Items, die auf dem Level des Agenten sind. Im Endgame können die Werte der hergestellten Items dann stark variieren. Das gilt auch für exotische Waffen und Rüstungen, die nicht mehr automatisch mit dem Top-Wert kommen.

Crafting – Die Werkbank orientiert sich nun am Level des Spielers und hergestellte Items haben eine zufällige Stärke.

– Die Werkbank orientiert sich nun am Level des Spielers und hergestellte Items haben eine zufällige Stärke. Exotics craften – Die Exos kommen nicht mehr mit dem besten Roll aus der Werkbank und können unterschiedlich stark sein.

– Die Exos kommen nicht mehr mit dem besten Roll aus der Werkbank und können unterschiedlich stark sein. Rekalibrierung – Ihr könnt weiterhin nur einen Wert auf den Items ändern, doch dafür gibt es jetzt eine Attributs-Bibliothek.

– Ihr könnt weiterhin nur einen Wert auf den Items ändern, doch dafür gibt es jetzt eine Attributs-Bibliothek. Mods – Die kleinen Extra-Boni bringen jetzt nur noch einen Wert mit und wurden komplett überarbeitet.

Skill-Tiers und God-Rolls, das neue Ausrüstungs-Interface sieht ungewohnt aus.

Ab Level 40 gibts Seasons, globale Schwierigkeit und Direktiven

Was passiert nach Level 40? Im Endgame wurden einige Mechaniken hinzugefügt, die euch mehr Möglichkeiten geben, die Aktivitäten zu verändern und längeres Spielen lohnenswerter zu machen. Dazu gehören:

Globale Schwierigkeit

Direktiven

Seasons

Die 3 neuen Mechaniken sind aber erst ab Level 40 und mit Abschluss der Warlords-Kampagne verfügbar.

Was macht die globale Schwierigkeit? Aktivitäten hängen mit der globalen Schwierigkeit zusammen. Ändert ihr sie, verändern sich alle Aktivitäten, auch die in der Open-World. Es gibt die Stufen Normal, Hart, Herausfordernd und Heroisch.

Dazu nehmen die Banditen eure gesicherten Kontrollpunkte nicht mehr ein. Ihr könnt also die komplette Mega-Map klären, ohne einen Checkpoint zu verlieren.

Sobald ihr allerdings die globale Schwierigkeit hoch oder runtersetzt, werden die ganzen Aktivitäten zurückgesetzt und ihr müsst wieder alle Punkte einnehmen, könnt aber auch Missionen wiederholen.

Was sind Direktiven? Um die Schwierigkeit noch weiter zu erhöhen und mehr Erfahrungspunkte einzusacken könnt ihr Direktiven aktivieren. Das sind Gameplay-Modifikator, die das Spielerlebnis verändern.

Insgesamt gibt es derzeit davon 5, die ihr auch alle gleichzeitig aktivieren könnt. 1 oder 2 Direktiven gehen aber genauso. Ein Beispiel wäre „Keine Regeneration“. Dann habt ihr bei all euren Aktivitäten keine Rüstungs-Regeneration mehr.

Wie läuft das mit den Seasons? Die neuen Seasons laufen über 12 Wochen und sollen regelmäßig neuen Content ins Spiel bringen. Schaut hier vorbei, wenn ihr alles über die Season wissen wollt. Die erste startet bereits am 10. März.

Die erste Season soll 12 Wochen laufen und neue Sachen ins Spiel bringen.

Neue Hunter, NPCs und geänderte Dark Zone mit Warlords of New York

Was ändert sich in der Dark-Zone? Die Liste der Änderungen ist lang, hier die Eckpunkte:

Mehr Extraktions-Punkte

Es gibt nur noch DZ-XP für Interaktionen mit Spieler, Extraktionen oder Vorrats-Abwürfen

Sehenswürdigkeiten zu klären oder NPCs zu erledigen bringt keine DZ-XP mehr

Alle Items sind kontaminiert und zeigen jetzt die Attribute direkt an

Kontaminierte Items zu zerlegen bringt kontaminierte DZ-Ressourcen

Die Signature-Waffen der Spezialisierungen sind in der Dark-Zone nicht mehr benutzbar

Kein Roque-Lite mehr. Es gibt nur noch normale und abtrünnige Agenten

Loot einer überlebten „Manhunt“ ist nicht kontaminiert

Loot-Qualität wurde angehoben

DZ-Einführungs-Missionen sind kürzer

Weniger DZ-XP-Verlust beim Sterben

Ihr könnte den Abtrünnigen-Status schneller aktivieren

Heroische Sehenswürdigkeiten und Projekt-Aufgaben wurden hinzugefügt

Dark-Zone-Perks wurden überarbeitet

Normalisierung beeinträchtigt nur Waffen-Schaden und Basis-Rüstung

Die besetzte Dark-Zone ist jetzt normalisiert

Was ist mit Huntern? Nachdem bereits Hunter-Outfits ins Spiel gekommen sind, gibts nun auch neue Hunter-Rätsel. Insgesamt sind 8 neue Geheimnisse ins Spiel gekommen, 4 in DC und 4 in New York.

Ändert sich was bei den Händlern? Der Diebesversteck-Händler verschwindet völlig aus dem Spiel und gibt damit keinen regelmäßigen Nachschub mehr an benannten Waffen.

Cassie Mendoza und der Clan-Händler haben nun eine größere Bandbreite an Werten, die auf den Items sein können. Damit sind die Items möglicherweise öfter mal schlecht, aber sie können dafür deutlich besser sein, als bei den normalen Händlern.

Änderungen bei den NPCs? Die Elite-Gegner sind nun gefährlicher und achten mehr auf die Fertigkeiten der Agenten. Dazu nehmen sie weniger Schaden von den Signature-Waffen der Spezialisierungen. Da „Schaden gegen Elite-Gegner“ aus dem Spieler verschwunden ist, könnten die gelben Feinde wieder deutlich gefährlicher werden.

Außerdem bekamen die Black Tusk 4 neue Einheiten und einige Boni gegen Spieler-Gegner.

Neue Hunter-Abenteuer und -Outfits kommen ins Spiel.

Hier findet ihr die kompletten Patch Notes der Warlords-Erweiterung auf Englisch.

Die nächste Zeit bei The Division 2 wird interessant und viele Spieler sind gespannt, wie sich die Änderungen auf das Spiel auswirken und ob es auch länger motivieren kann. Für den März können wir eine Runde Division 2 allerdings nur empfehlen, schaut euch an, was es diesen Monat noch so gibt: