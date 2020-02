Die Entwickler haben endlich erklärt, wie man bei The Division 2 an das schwarze Hunter-Outfit kommen wird, auf das viele Agenten heiß sind. So könnt auch ihr bald wie die berüchtigten Jäger herumlaufen.

Was hat es mit dem Hunter-Outfit auf sich? Darauf haben viele bereits seit Teil 1 gewartet. Nun kann man sich bei The Division 2 ein Hunter-Outfit erspielen und wie einer der mysteriösen Agenten aussehen, die Jagd auf Mitglieder der Division machen.

Aktuell geht das jedoch nur über eine Promo-Aktion, bei der man neue Spieler werben muss. Zudem kommt das Set dabei nicht ganz in Schwarz, wie man es von den Huntern zumeist gewohnt ist.

Dieses Outfit gibt’s über die Promo-Aktion. Bald kommt es aber auch ganz in schwarz

Doch bald wird es dieses Hunter-Set auch in „all black“ geben – sehr zur Freude zahlreicher Spieler. Denn genau das haben sich viele seit langer Zeit gewünscht. Bisher kann man nämlich nur einige Masken der Hunter tragen.

So kommt man an das schwarze Hunter-Outfit: Einige hatten dabei jedoch befürchtet, das komplett schwarze Set könnte exklusiv über den Shop angeboten oder als Bonus an eine bestimmte Version der neuen Erweiterung „Warlords of New York“ gebunden sein.

Das ist jedoch nicht der Fall. So wie es aussieht, wird dieses begehrte und heiß erwartete Set für alle Spieler verfügbar sein. Denn wie Massive mitteilte, wird man dieses Outfit zwar im Shop erwerben, gleichzeitig aber auch über die Bekleidungs-Behälter im Spiel verdienen können. Ihr werdet also nicht zwangsläufig Geld dafür ausgeben müssen.

Ein Hunter aus Teil 1

Auch das neue Textilien-System aus Title Update 7 könnte hier hilfreich sein.

Wann kann man sich dieses Outfit holen? Wann genau das „All Black“-Hunter-Outfit verfügbar sein wird – das haben die Entwickler immer noch nicht verraten. Noch ist es nicht im Spiel. Allerdings geht man fest davon aus, dass es mit der neuen Erweiterung am 3. März ins Spiel kommen wird.

Ein Hunter aus der neuen NY-Erweiterung

Das erwartet euch noch mit der neuen Erweiterung „Warlords of New York“: Die neue Erweiterung für The Division 2 hat auch abseits des Hunter-Outfits noch einiges zu bieten.

Hier erfahrt ihr mehr:

Freut ihr euch auf das komplett schwarze Hunter-Outfit? Oder lassen euch solche Cosmetics eher kalt?