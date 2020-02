Mit der Erweiterung Warlords of New York erfüllt The Division 2 zahlreichen Tierfreunden einen großen Wunsch. Endlich werdet ihr eure Tierliebe zeigen können.

The Division 2 schlägt bald ein neues Kapitel auf: Vor Kurzem kündigte The Division 2 nicht nur den Release von Episode 3 an, sondern kurzerhand auch eine große Erweiterung für The Division 2 an – Warlords of New York.

Diese soll bereits am 3. März erscheinen und bringt neben zahlreichen neuen Inhalten auch das beliebte Manhattan als neue Open World zurück – doch anders als man es aus Teil 1 kennt.

Diese Szene erntete viel Zuspruch: Die neue Erweiterung wurde dabei samt zahlreichen neuen Features anhand von Trailern und einem längeren Gameplay-Video bereits ausgiebig vorgestellt.

Bei Tierfreunden sorgte dabei eine ganz bestimmte Szene für viel Zuspruch und Freude: Als ein Agent die Operationsbasis in Lower Manhattan betritt, begegnet er auch einem kleinen Schäferhund-Welpen. Und dieser sieht dabei nicht nur niedlich aus – er kann auch erstmals gestreichelt werden.

You can pet the dog in The Division 2: Warlords of New York pic.twitter.com/3rqFRR5ONa — Can You Pet the Dog? (@CanYouPetTheDog) February 11, 2020

Damit erfüllt Massive zahlreichen Spielern einen großen Wunsch. Der eigens für mehr Hundeliebe bei The Division 2 angelegte Twitter-Account CanYouPetTheDog? postete diesen Clip und das Video erntete schnell mehr als 20.000 Likes.

Viele Spieler und Fans sind begeistert, dass Massive hier tatsächlich auf die Forderungen der Community gehört hat und feiern dieses Feature.

Ob es jedoch bei diesem einem Hund bleibt, ob man eine tiefere Bindung mit ihm aufbaut und wie es mit Interaktionsmöglichkeiten für Straßenhunde aussieht – darüber weiß man bisher nichts.

Was hat es mit dem großen Wunsch auf sich? In der postapokalyptischen Welt von The Division 2 leiden nicht nur Überlebenden, sondern auch Tiere – wie beispielsweise Straßenhunde.

Die herumstreunenden Vierbeiner laufen dabei nicht nur seelenlos herum, sondern reagieren auf euch und die Aktionen in ihrer Umgebung. Während Schießereien kauern sich die Hunde beispielsweise nieder und winseln verängstigt oder trauern um ihre Artgenossen.

Das tat vielen Agenten in der Seele weh, doch unternehmen konnte man dagegen nichts. Tausende von Spieler hatten deshalb schon vor geraumer Zeit gefordert, den armen Straßenhunden helfen, sie adoptieren oder sie zumindest streicheln zu können.

Quelle: @CanYouPetTheDog auf Twitter

Warum tausende Agenten verängstigte Hunde in The Division 2 retten wollen

Dieser Wunsch wird nun mit Warlords of New York erfüllt. Inwieweit, das wird sich noch zeigen müssen. Doch schon die Interaktionsmöglichkeit mit dem Welpen sorgt für viele positive Reaktionen.

Was haltet ihr von diesem kleinen Detail? Übrigens, eine Zeit lang gab es unbeabsichtigt seltene Spezial-Munition, wenn man unter anderem Hunde erschossen hat. Doch viele Agenten machten da nicht mit: