Squad Busters: Neues Spiel der „Brawl Stars“-Macher kommt im Mai – Fast 30 Millionen Fans warten drauf

Ob in Clash of Clans, Clash Royale oder Brawl Stars, überall wird für Squad Busters geworben – das neue Spiel von Supercell. Doch was hat es damit auf sich, wann hat es in Deutschland Release und kann ich es schon downloaden? Wir klären heute eure Fragen.

Was ist Squad Busters? Das neue kostenlose Spiel von Supercell soll „Squad Busters“ lauten. In diesem Gruppen-Action-Game stellt ihr einen Trupp aus bekannten Charakteren von Clash of Clans, Clash Royale, Brawl Stars, Hay Day und Boom Beach zusammen.

Ziel ist es in einer Runde euren Trupp aufzubauen, Aufgaben zu erledigen und euren Squad so groß zu machen, dass ihr feindliche Truppen vernichten könnt. Vernichtet ihr andere Spieler, erhaltet ihr so ihren Loot. Der Trupp, der den meisten Loot erwirtschaftet oder geklaut hat, gewinnt.

Es ist wichtig euren Trupp so schnell es geht aufzubauen

Wichtig sind zudem die Charaktere, die ihr eurem Trupp zuweisen könnt, denn sie bringen verschiedene Talente und Effekte mit sich, die ihr in einer Runde zu eurem Vorteil nutzen könnt. Derzeit gibt es 25 Squad Buster, die ihr sammeln und aufleveln könnt. Pro aufgelevelte Stufe eurer Charaktere werden sie stärker und verändern sogar ihr Aussehen.

Bislang haben sich schon fast über 30 Millionen Fans für den Start vorregistriert, doch bis zum Release müssen sie noch warten. Wir zeigen euch jetzt, wann der Release startet und ob ihr das Spiel schon vorher downloaden könnt.

Einen kurzen Trailer zu Squad Busters findet ihr hier:

Squad Busters: Alles zu Release und Download in Deutschland

Wann kommt der Release? Der Release von Squad Busters wurde auf den 29. Mai datiert. Die Uhrzeit ist noch nicht bekannt, sollte jedoch in Deutschland zu den frühen Morgenstunden offiziell zum Download bereitstehen.

Squad Busters downloaden – Geht das? Offiziell sollte das neue Spiel von Supercell ursprünglich noch in seiner Beta verweilen und nur in ausgewählten Ländern spielbar sein – Deutschland ausgeschlossen. Das Team entschied sich jedoch um und plant jetzt den globalen Release.

Bislang könnt ihr das Spiel in Deutschland offiziell nicht downloaden, doch es gibt Methoden, wie ihr an die Beta-Version herankommen könnt.

Download auf eigene Gefahr: Squad Busters ist noch nicht in Deutschland aktiv, solltet ihr also mit unseren aufgeführten Schritten einen Bann spendiert bekommen, geschieht das auf eigene Gefahr. MeinMMO übernimmt keine Haftung.

Je nach Plattform unterscheidet sich die Vorgehensweise. Folgende Schritte könnt ihr aber unternehmen, wenn ihr das Spiel unbedingt vor dem globalen Release zocken wollt:

Download auf Android-Geräten (Anleitung) Downloadet einen VPN eurer Wahl Verbindet euch mit Finnland (oder Länder, die zur Beta zugelassen sind) Geht auf eure Handy-Einstellungen Zwingt die App „Google Play Store“ sich zu schließen Löscht die Daten eurer „Google Play Store“-App Meldet euch mit einem neuen Account im „Google Play Store“ an Sucht „Squad Busters“ und downloadet das Spiel



Download auf iOS-Geräten (Anleitung) Öffnet euren App Store Öffnet das Menü eures Profils auf der Startseite oben rechts Öffnet jetzt eure Account-Einstellungen Klickt jetzt auf „Land/Region“ und wechselt dann auf Kanada Akzeptiert die neuen Nutzungsbestimmungen Gebt folgende Angaben für die Bezahlmethoden ein: Keine Name kann irgendein Name sein Für Straße nehmt ihr „Straße“ Für Stadt nehmt ihr „Stadt“ Für Provinz nehmt ihr „Quebec“ Für Postleitzahl nehmt ihr „G1A1A2“ Für Telefonnummer nehmt ihr „123 1234567“



Das waren alle wichtigen Infos bezüglich Squad Busters und dem kommenden Release des Handy-Games. Seid ihr gespannt darauf und habt ihr euch schon registriert oder bleibt ihr lieber Brawl Stars sowie Clash of Clans treu? Lasst es uns in den Kommentaren erfahren!

