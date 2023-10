Neue Aktivität in Division 2 fordert Spieler endlich wieder heraus, ist solo bis jetzt nicht zu schaffen

In The Division 2 geht es nach langer Verzögerung endlich mit Jahr 5 weiter. Staffel 2 ist am Start und bringt das Update „Puppenspieler“. Neben der bekannten Manhunt ist eine alte aber auch beliebte Aktivität zurück: Die Incursion. Sie stellt die Fähigkeiten und die Zusammenarbeit der Spieler hart auf die Probe und ist derzeit solo nicht schaffbar.

Was passiert gerade im Deckungshooter von Ubisoft? In Division 2 ist Staffel 2 von Jahr 5 gestartet.

Wie angekündigt, müssen sich die Spieler seit Anfang Oktober 2023 in Staffel 2 auf die weitere Suche nach vermissten Personen konzentrieren, um wieder etwas mehr über Natalya Sokolovas Pläne gegen die Division zu erfahren.

Im Rahmen dieser Rettungsmission wartet dann am Ende „Der Rekrutierer“, das Hauptziel in Staffel 2, denn die Division will wissen, wen und warum er rekrutiert.

Darüber hinaus werden Agenten bei der Rettung jeder Geisel im Rahmen des laufenden Wiederaufbaus der Siedlung neue Verbesserungen an Bereichen des Schlosses sehen.

Der Entwickler hat die alten Manhunts im Laufe der Staffeln zwar angepasst, so dass sie nun größtenteils über Kopfgelder laufen, aber spektakulärer sind sie dadurch nicht geworden. Die Missionen sind zudem Teil der Story und somit für jeden Agenten ohne großen Aufwand zu bewältigen.

In der 2. Saison feierten aber auch die Incursions aus Division 1 ihr Comeback und die erste dieser Missionen ist für einige Spieler derzeit das absolute Highlight.

Was da alles so in einer Incursion abgeht, könnt ihr in diesem Video sehen:

Was genau ist ein Übergriff? Eine Incursion ist ein Spielmodus von The Division 2, bei dem ihr in einer Mission verschiedene Encounter bewältigen müsst.

Diese Art der Übergriffe gab es bereits im ersten Teil von The Division. Aber 2023 wurden die Missionen aufgefrischt und leicht verändert. Ebenso finden sich darin auch neue Mechaniken enthalten.

Die erste Incursion in Jahr 5 Staffel 2 heißt „Verlorenes Paradies“.

Die Spieler reisen zum dekadenten Meret-Anwesen, das von gepimpten Cleaners überfallen wurde, die alles mit üblem griechischem Feuer überziehen.

Es gilt insgesamt durch 4 Abschnitte zu spielen und dabei verschiedene Mechaniken zu erledigen.

Wie hart geht es zur Sache? Verdammt hart. Im Grunde kann man den Modus absolut als Mini-Raid oder hochriskanten Endspieleinsatz für gute Dreier- oder Viererteams bezeichnen, der nicht nur euch, sondern auch euren Builds alles abverlangt. Auch die Mechaniken erlauben es teilweise nicht, dass man sie derzeit solo schafft.

So mancher Solo-Spieler, wie marcusdiddle, musste daher auch schon enttäuscht feststellen: „Ich habe es fünf Mal versucht und die längste Zeit, die ich überlebt habe, waren 30 Sekunden.“

Auch wir können bestätigen, dass es wirklich um eine anspruchsvolle Herausforderung handelt, die knackig genug ist, um eure Zeit wert zu sein. Und keine Sorge: Solltet ihr kein Team haben, könnt ihr die Spielersuche für den Übergriff aktivieren und euer Glück mit Random-Spielern versuchen.

Alle weiteren Infos zu Staffel 2 in Jahr 5 findet ihr auf der Ubisoft-Webseite.

Incursion droppt eine einzigartige Waffe

Das exotische SMG „Ouroboros“ hat den höchsten Burst-DPS in Division 2.

Was erwartet euch als Belohnung in der Incursion? Jede Woche, wenn ihr die neue Incursion „Verlorenes Paradies“ abgeschlossen habt, erhaltet ihr als Belohnung einen exotischen Gegenstand. Darin ist auch eine 10-prozentige Drop-Chance für die einzigartige exotische SMG „Ouroboros“ enthalten, die derzeit übrigens nur aus der Incursion zu bekommen ist.

Wenn ihr den Übergriff dann wiederholt bekommt ihr zwar für die „Ouroboros“ nur noch eine Dropchance von 1 % für jeden Boss. Dennoch lohnt es sich diese Waffe in die Finger zu bekommen.

Das SMG basiert auf einer .45 Vector allerdings mit einem 50er Magazin.

Sie h eine Feuerrate von 1500 U/min, was sich sogar noch auf 1650 U/min steigern lässt. Und dass bei gleichem Grundschaden wie die Original-Vector.

Solltet ihr von einem Status-Effekt betroffen sein, wird durch das Talent der Waffe bei 50 % der Munition im nächsten Magazin derselbe Status-Effekt auf eure Ziele übertragen.

Auf dem Papier macht die „Ouroboros“ derzeit den höchsten Burst-DPS aller derzeit von den in Division 2 verfügbaren Waffen und ist auch aufgrund ihres Nachladegeschwindigkeitsbonus nicht zu verachten.

Die Einführung von Staffel 2 “Puppenspieler” bringt frischen Wind und einen höheren Schwierigkeitsgrad in die Welt von Washington, D.C., zumindest mit der Incursion.

Diejenigen, die sich dieser Herausforderung stellen möchten, können sich deswegen auch auf ein intensives Spielerlebnis freuen, das ihre Fähigkeiten auf die Probe stellt und sie zudem mit exklusiver Beute belohnt. Bereits jetzt wollen die Spieler mehr davon und finden es sogar besser als den Abstiegs-Modus mit seiner Crash-Lotterie.

Habt ihr das „Verlorene Paradies“ bereits gezockt? Dann lasst andere Spieler in den Kommentaren gerne wissen, welche Erfahrungen ihr darin gemacht habt und wie ihr diese Herausforderung in The Division 2 empfindet. Natürlich sind auch eure persönlichen Tipps für das erfolgreiche Abschließen der neuen Incursion willkommen.

