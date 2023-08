The Division 2 trifft eine Entscheidung, die so schlecht ankommt, dass selbst der treuste YouTuber in Deutschland aufgibt

Bei The Division 2 brauen sich dunkle Wolken zusammen, da eine kürzlich getroffene Entscheidung auf wenig Gegenliebe stößt. Sogar Charles, der treuesten YouTuber in Deutschland zum Deckungs-Shooter legt die Waffen nieder.

Diese Entscheidung hat The Division 2 mitgeteilt: Die Freude über regelmäßige und neue Inhalte zu The Division 2 wurde letzte Woche gedämpft.

Die Entwickler meldeten sich am 18. August via Twitter und gaben bekannt, dass man erneut die geplanten Termine nicht einhalten kann und es somit zu Verzögerungen kommt. So hieß es:

In unserem fortlaufenden Bestreben, euer Spielerlebnis zu verbessern, haben wir beschlossen, die Dauer jeder Season auf vier Monate zu verlängern. Season 2 wird nun im Oktober beginnen. teilte Tom Clancys The Division via Twitter mit

Hierzu bestätigte man auch, dass damit der nächste DLC ebenfalls „nicht in diesem Jahr erscheinen wird“.

So wurde die Entscheidung begründet: Die Macher von The Division 2 begründeten ihre Entscheidung damit, dass die Verlängerung der Seasondauer auf vier Monate ihnen ermöglichen wird, technische Verbesserungen am Spiel vorzunehmen, während sie gleichzeitig weiter an den erwarteten saisonalen Inhalten arbeiten.

Die Reaktionen auf die Nachricht des Entwicklers sind jedoch verhalten. Denn The Division 2 kann inzwischen eine lange Geschichte von Verzögerungen bei seinen geplanten Updates und Veröffentlichungen vorweisen.

Und nun hat auch Charles, der treueste YouTuber des Deckungs-Shooters in Deutschland, die Nase voll von der immer gleichen Vorgehensweise des Entwicklers aus leeren Versprechungen, Ausreden und Verschiebungen.

Zeitplan für Jahr 5 gerät damit stark ins Wanken

Darum ist die Enttäuschung so groß: Viele treue Spieler und Fans von Division 2 hofften, dass nach den großen Ankündigungen zu neuen Inhalten und Modi, bald wieder ein frischer Wind im Deckungs-Shooter wehen würde.

Und im Juni 2023 sah es sogar richtig gut aus, denn es lief alles nach Plan.

Season 1 „Gebrochene Flügel“ brachte den für alle Spieler kostenlosen Modus „Abstieg“ (engl. “Descent“) ins Spiel sowie eine leicht abgewandelte Fahndung.

Doch nun, kurz vor dem Start von Season 2 im August 2023 funktioniert es anscheinend schon wieder nicht mit der Planung bei Ubisoft für The Division 2.

Season 2 sollte eigentlich von August bis November 2023 laufen und die Incursion „Puppenspieler“ bringen. Ihr Start verschiebt sich nun auf Oktober 2023.

Auch das eigentliche Highlight, der neue DLC, welcher in Season 4 „Schwarzer Diamant“ kommen sollte, verschiebt sich und wird damit erst 2024 erscheinen.

Schon wieder muss The Division 2 Inhalte verschieben

„Vier Monate Verzögerung sind eine Beleidigung für die Fans“

Was sagt die Community dazu? Die Nachricht kam nicht gut an und enttäuschte viele. Auch wenn man dies eigentlich inzwischen von The Division 2 gewohnt ist.

So mancher hatte trotzdem auf bessere Zeiten gehofft und die Ankündigungen zum frischen Content für Jahr 5 begrüßt. Stattdessen wird jetzt wieder gestreckt und das Spiel mit „Lückenfüllern“ in die Länge gezogen. Und eben darauf haben viele Spieler keine Lust mehr.

Der Spieler TheWitchKing kommentiert das Statement enttäuscht mit:

Vier Monate Verzögerung, weil ihr versucht, “das Spielerlebnis zu verbessern”, ist eine Beleidigung für die Community. Sagt einfach die Wahrheit. Ich habe diese Spielreihe seit der Division 1 Beta gespielt, aber jetzt ist für mich Schluss. […] kommentierte TheWitchKing die Mitteilung von Ubisoft

Andere kennen die Vorgehensweise nur zu gut und betonen, wie sehr Ubisoft das Spiel damit selbst kaputt macht.

Paulo Campos Chaves findet: „Die gleiche Ausrede für alle Seasons, schlechte Programmierung und Organisation. […] „

Das Interesse und das Vertrauen in das Spiel sinkt. Selbst der treuste YouTuber in Deutschland zu The Division 2 Charles hat dazu eine klare Meinung und sagt: „Season verschoben? Ich bin mal weg.“

Das hat Charles zur Ankündigung gesagt: Der nun ehemalige Streamer zu Division 2 Charles machte in seinem letzten Video deutlich: Für ihn, als langjähriger Spieler ist The Division 2 so nicht mehr attraktiv. Er begründet dies damit, dass seiner Meinung nach einfach zu wenig neue Inhalte geliefert werden, um das Gameplay spannend zu halten.

[…] Vor 2024 nach dem Sommer wird es nichts geben in diesem Spiel. Gar nichts. Überhaupt nichts. […] Das kleine DLC, was irgendwann mal kommen wird, das kein komplettes DLC sein wird, sondern nur ein kleines und der Incursion-Modus, der dann vielleicht mal im Oktober [2023] kommt, das reicht nicht. Für mich ist es im Moment erledigt. äußerte sich Charles zu seiner Entscheidung via YouTube

Sein vollständiges Statement könnt ihr euch hier ansehen:

So hat man in der Community von The Division 2 wohl einen Punkt erreicht, an dem viele Spieler bereits keinerlei Erwartungen mehr an den Deckungs-Shooter haben und dennoch immer wieder von Ubisoft enttäuscht werden.

Andere dagegen finden The Division 2 ist auch weiterhin ein echt gutes Spiel, wie JoshOnLinear : „Solange es bis zur zweiten Staffel noch weitere Global Events gibt, warte ich gerne bis Oktober. […]“

Allerdings unterstreicht der Rückzug von Charles die wachsende Frustration und Unzufriedenheit der Spieler. Während die Entwickler ihre Entscheidungen verteidigen, bleibt abzuwarten, ob The Division 2 in der Lage sein wird, sich durch diese Verschiebung genug Zeit zu verschaffen, um Jahr 5 noch wie geplant mit allen Inhalten zu veröffentlichen.

Wie sieht der weitere Plan aus? Es ist geplant, noch eine aktualisierte Roadmap zu veröffentlichen. Sie soll dann für September 2023 weitere globale Events für die aktuelle Season hinzufügen, um die Zeit erträglicher zu machen. Ebenso wird im September 2023 ein Public Test Server (PTS) für Jahr 5 Season 2 eröffnet, auf den die Spieler dann Zugriff erhalten sollen.

Wie denkt ihr über die Verlängerung der Seasons und die Verschiebung des DLC in The Division 2? Und was sagt ihr zur Entscheidung von Charles? Hinterlasst uns gerne eure Meinung in den Kommentaren.

