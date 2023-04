The Division ist seit 2 Jahren tot, aber soll doch noch weitergehen – Heute verrät Ubisoft endlich, was passiert

Ubisoft, der Entwickler von Tom Clancy’s The Division 2, hat angekündigt, dass es heute einen großen „Division-Day“-Livestream zur Zukunft des Franchise in Jahr 5 geben wird. Das Studio will außerdem Infos zu zwei weiteren Titeln enthüllen: The Division: Heartland und The Division: Resurgence.

Das erwartet die Division-Fans heute: Nach einer Ankündigung auf Twitter hoffen die Fans von Division auf bessere Nachrichten zum Franchise.

So hat Ubisoft für den heutigen 20. April ein großes „Division-Day“-Livestream-Event angekündigt. Dieses Event lädt alle interessierten Spieler zu einer Reise durch die Vergangenheit, Gegenwart und vor allem die Zukunft des „The Division“-Franchise ein.

Im Event können Spieler einen offiziellen Blick auf das Gameplay des neuen Free2Play-Survival-Shooter im Division-Universum „The Division: Heartland“ werfen.

Es wird eine Roadmap mit Jahr-5-Updates zu The Division 2 enthüllt, samt einer Vorstellung des neuen Descent-Spielmodus.

Und zu guter Letzt kommt auch noch ein Projekt-Update zum mobilen Spinoff The Division: Resurgence.

So kündigte Ubisoft den neuen Livestream an

Wo kann man sich den Stream ansehen? Wenn ihr den Livestream verfolgen wollt, dann solltet ihr heute Abend um 20:00 Uhr entweder bei Ubisoft auf Twitch oder YouTube reinklicken.

Nebenbei könnt ihr euch während des Livestreams und danach noch Twitch-Drops des „I LOVE METAL!“-Outfit verdienen.

Dazu müsst ihr nur 20 Minuten des heutigen Livestreams ansehen, um den „Metalhead“ – Hut zu erhalten.

Die restlichen Set-Items gibt es dann, wenn ihr bis zum 16. Mai Division-2-Streamer mit aktivierten Drops anschaut.

Grüne Agent-Uhr sorgt für Spekulationen

Neben der Vorstellung der beiden neuen Spiele sind die Fans vor allem auf die Zukunft von Division 2 gespannt.

So spekulierte man bereits anhand der neuen Story aus Season 11, dass es vielleicht ein neues DLC in Jahr 5 geben könnte.

Dazu kursieren mehrere Kurzvideos von Content-Creatorn in denen ein NSA-Logo sowie eine sich von orange auf grün-färbende Division-Uhr am Handgelenk eines Agents zeigt, die aktiviert wird.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Die Spieler sind zwar neugierig, vor allem auf die andersfarbige Uhr, bleiben jedoch vorsichtig, denn ihre Enttäuschung der letzten Jahre sitzt tief.

So schreibt der Division-Spieler Fabiolés unter die Ankündigung von Ubisoft:

Ich weiß, es ist ein Datum, das man in Betracht ziehen sollte. Aber nach so vielen Jahren The Division 2 erwarte ich nichts Großartiges mehr. Sorry Agents, aber ich kann es nicht mehr ertragen, ich habe keine Kraft mehr für Begeisterung mit dem Franchise, das ich liebe. schreibt der Division-Spieler via Twitter

Fans wurden immer wieder enttäuscht: Tatsächlich konnte Ubisoft sogar bei den eigenen Fans von The Division 2 immer weniger punkten. So sorgten nicht nur Bugs und Fehler für Frust.

Auch die aktuelle Season 11 enttäuschte Fans, denn sie wurde auf unbestimmte Zeit verschoben und das nur wenige Tage bevor sie veröffentlicht werden sollte.

The Division 2 wollte 2023 endlich neuen Content bringen – Muss Season 11 aber kurz vor Release verschieben

Erst am 27. Februar konnten die Spieler dann die neue Man-Hunt starten und die Items in „Herrschaft des Feuers“ entdecken.

Die Ankündigung dieser neuen Titel und Erweiterungen zeigt allerdings, dass Ubisoft zumindest bemüht ist, sich weiterhin für das Franchise zu engagieren und den Spielern frische und neue Erfahrungen zu bieten.

Welche Erwartungen habt ihr an die neuen The-Division-Titel? Glaubt ihr, dass Ubisoft das Franchise mit einem neuen DLC erfolgreich in eine neue Richtung führen wird und kann? Teilt eure Meinung gerne in den Kommentaren mit uns.

Zuletzt verbannte Ubisoft noch Spieler aus The Division 2, weil sie durch Cheats die Server in die Knie zwangen:

Spieler cheaten so heftig in The Division 2, dass die Server in die Knie gehen