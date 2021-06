Als dieser Deal auseinanderbrach, entschied sich Lightstorm für Massive. Hier hatte man schon gute Erfahrungen mit Josh Mosqueira gemacht, den kannte einer der Geschäftspartner von Lightstorm von seiner Arbeit an Far Cry 3.

In einem Auszug der Biografie wird ein Moment beschrieben, als einer der Mitarbeiter von Lightstorm Entertainment, Brooks Brown, und einer seiner Geschäftspartner den großen Konferenz-Raum des Studios betraten (via imgur ):

Dieses Studio hatte bereits 3 bis 4 Jahren an dem Projekt gearbeitet und die Unterzeichnung des Deals war nur noch Formsache. Hinter dem Team lagen Jahre an harter Arbeit, um die hohen Standards von James Cameron zu erfüllen.

Einer der Chefs von Ubisofts Studio Massive, David Polfeldt, erzählt eine wilde Geschichte, warum sich das Team von James Cameron für Massive entschied, um das neue Spiel „Avatar: Frontiers of Pandora“ zu entwickeln. Denn ursprünglich war ein anderes AAA-Studio aus Europa für den Auftrag vorgesehen, doch der Chef des Studios bot angeblich allen eine Nase Kokain an.

