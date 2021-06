Nach 4 Jahren zeigt Ubisoft endlich ihr Spiel zum Film Avatar

Im Fokus des Ubisoft-Events stand Rainbow Six: Extraction. Alle Infos: Rainbow Six: Extraction zeigt erstes Gameplay und Trailer – Erscheint im September .

Wer entwickelt das Spiel? An Avatar arbeitet das Studio Massive Entertainment, das zu Ubisoft gehört, in Zusammenarbeit mit Lightstorm Entertainment und Disney.

Spielerisch scheint es um den Konflikt zwischen den Ureinwohnern und den Menschen zu gehen. So gibt es zum Ende des Trailers einige Szenen, in denen Helikopter und Schusswaffen zu sehen sind. Auch riesige Mechs werden auf einem ersten Screenshot gezeigt.

Was ist das für ein Spiel? So richtig viel ist über das neue Spiel nicht bekannt. Avatar: Frontiers of Pandora wird ein First-Person Action-Adventure. Im Rahmen der Ubisoft Forward wurden erste Bilder vom Spiel in der Snowdrop Engine gezeigt. Offiziell werden die gezeigten Inhalte als Game-Footage bezeichnet.

