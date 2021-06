Am 10. Juni begann das Summer Game Fest 2021 mit einem Eröffnungs-Stream, in dem etliche neue Trailer und Infos geteilt wurden. Wir von MeinMMO fassen euch alle Highlights rund um die Multiplayer-Spiele zusammen.

Was ist das Summer Game Fest? Bei diesem Event werden vom 10. bis zum 23. Juni mehrere Streams abgehalten, bei denen neue Spiele oder neue Details zu Spielen vorgestellt werden. Das Highlight war der Eröffnungs-Stream des Summer Game Fests, bei dem über 30 neue Spiele gezeigt wurden.

Doch auch in den kommenden Tagen gibt es immer wieder neue Ankündigungen, darunter ein Livestream zu New World, der am 11. Juni um 17:00 Uhr beginnt.

Wir fassen euch alle Highlights rund um die Multiplayer-Spiele zusammen und werden den Artikel in den kommenden Tagen mit weiteren Infos erweitern.

Lost Ark

Was ist das für ein Spiel? Lost Ark ist ein MMORPG vom Entwickler Smilegate, das bereits 2018 in Korea erschien. Vom Gameplay erinnert es an Diablo, denn es setzt auf actionreiche Kämpfe aus der ISO-Perspektive. Ansonsten bietet es alle notwendigen Elemente eines MMORPGs, darunter:

Einen Charakter-Editor mit verschiedenen Klassen

Dungeons und Raids

Crafting

PvP

Housing

Ein Highlight ist die Seefahrt, die in Lost Ark eine Rolle spielt. So könnt ihr euch eigene Schiffe bauen und die Meere erkunden.

Was wurde angekündigt? Lost Ark kommt im Herbst 2021 nach Europa. Den Release bei uns übernimmt Amazon Games. Zudem startet bereits am 11. Juni eine technische Alpha, für die wir von MeinMMO 2.500 Keys verlosen.

Einen ersten Einblick in das MMORPG bietet euch der neue Announcement-Trailer auf YouTube:

Lost Ark kommt in den Westen – Das ist der Announcement-Trailer.

Tiny Tinas Wonderlands

Was ist das für ein Spiel? Tiny Tinas Wonderlands wird ein eigenständiges Spiel, das auf Borderlands basiert, jedoch in einer wahnwitzigen Fantasy-Welt angesiedelt ist. Die üblichen Wummen spielen eine Rolle, allerdings gibt es auch Ritter, Feuerbälle, Drachen und Feen.

Wie bei Borderlands üblich könnt ihr allein oder im Koop mit bis zu 4 Spielern die Welt erkunden. Auch nach Abschluss der Kampagne soll es wiederholbare Endgame-Inhalte geben, mit denen ihr euch die Zeit vertreiben könnt.

Was wurde angekündigt? Im Rahmen des Summer Game Fests wurde das Spiel überhaupt zum ersten Mal vorgestellt. Passend dazu gab es den ersten Trailer auf YouTube, den ihr euch hier anschauen könnt:

YouTube-Trailer zu Tiny Tinas Wonderlands.

Der Release von Tiny Tinas Wonderlands soll “Anfang 2022” stattfinden. Das Spiel wird auf PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S erscheinen.

Cortyn von MeinMMO freut sich schon auf das neue Spiel: Tiny Tinas Wonderlands wird das Borderlands 3, das ich immer haben wollte.

Elden Ring

Was ist das für ein Spiel? Bei Elden Ring handelt es sich um ein Action-RPG von den SoulsBorne-Machern FromSoftware. In der Story übernehmt ihr die Rolle eines “Tarnished” und bereist ein Land, das von der Königin Marika the Eternal regiert wird.

In der Open World von Elden Ring werdet ihr sowohl zu Fuß als auch auf Pferden unterwegs sein. Das Kampfsystem wird die Spieler an die Dark-Souls-Games erinnern, ebenso wie die Atmosphäre des Spiels.

George R. R. Martin, der vielen von der Buchreihe “Das Lied von Eis und Feuer” bekannt sein dürfte, arbeitet als unterstützender Autor mit an dem Spiel.

Was wurde angekündigt? Bisher gab es zwar einige Informationen zu Elden Ring, doch auf dem Summer Game Fest wurde das erste Gameplay-Material gezeigt. Außerdem wurde der Release für Januar 2022 und ein Koop-Modus angekündigt.

Den Trailer könnt ihr euch auf YouTube anschauen:

Der Trailer zu Elden Ring auf YouTube.

Mehr zu dem Koop-Modus erfahrt ihr hier: Das heiß erwartete RPG Elden Ring kommt sogar mit Koop-Modus – Das wissen wir.

Tribes of Midgard

Was ist das für ein Spiel? In Tribes of Midgard müssen sich Spieler während Ragnarök gegen die nahende Invasion der Riesen zur Wehr setzen. Dabei handelt es sich um ein Survival-Spiel.

Ihr spielt einen Wikinger, dessen Dorf die Samen von Yggdrasil besitzt. Sie sind der Schlüssel, die Götter vor anderen Reichen in einer Welt von düsteren Kreaturen beschützen.

Euer Dorf muss gegen die Schatten aus Helheim verteidigt werden, wofür ihr Ressourcen in der Wildnis sammelt. Daraus stellt ihr unter anderem Waffen her. Währenddessen pirschen sich die Riesen immer näher an das Dorf heran, die Midgard zerstören und die Prophezeiung vom Ende der Welt erfüllen wollen.

Was wurde angekündigt? Das Survival-Spiel wurde bereits vor längerer Zeit angekündigt, hat jedoch zum Summer Game Fest sein Release-Datum bekommen. Es wird am 27. Juli für PC, PS4 und PS5 erscheinen.

Neuer Gameplay-Trailer zu Tribes of Midgard.

Evil Dead: The Game

Was ist das für ein Spiel? Evil Dead wird ein neues Horror-Spiel, das an Dead by Daylight oder Evolve erinnert. Ihr könnt es im Koop spielen und gemeinsam Dämonen und Untote wegpusten, oder ins PvP wechseln. Dort schlüpft ein Spieler in die Rolle eines Dämonen und versucht die Überlebenden auszuschalten.

Allerdings können sich die Überlebenden zur Wehr setzen und gegen den bösen Dämon rebellieren.

Was wurde angekündigt? Evil Dead wurde im Rahmen des Summer Game Fests ausführlich vorgestellt. Passend dazu gab es einen Trailer und den Hinweis, dass es noch 2021 erscheinen soll. Geplant ist der Release auf PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und Nintendo Switch.

Genaue Details zum Spiel haben wir hier zusammengefasst: Evil Dead wird neues Game mit Splatter-Horror – PvP wie bei Dead by Daylight?