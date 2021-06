„Evil Dead: The Game“ (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Nintendo Switch) konnte auf dem Summer Game Festival begeistern. Wir zeigen euch, worum es in dem Spiel eigentlich geht und warum es viele an Dead by Daylight erinnert.

Auf dem Summer Game Fest wurde ein neues Spiel genauer beleuchtet, das Horror- und Splatter-Fans ziemlich gefallen dürfte. Denn in „Evil Dead: The Game“ schlüpft ihr in die Rolle von Ash Williams und pustet Untoten und Dämonen die Lebenslichter aus – oder ihr seid selbst der Kandarische Dämon und versucht den Menschen die Seelen zu rauben. Natürlich mit blutig inszenierter Gewalt, denn das machen blutrünstige Dämonen so.

Das Action-Spiel kann sowohl im Koop oder PvP gespielt werden. Im PVP-Modus schlüpft ein Spieler in die Rolle des Dämons.

Killt Dämonen und Untote mit 25 verschiedenen Waffen

Was machen die Überlebenden? Die Überlebenden verfolgen das Ziel, das Ash auch schon in der Serie „Ash vs. Evil Dead“ und den Filmen verfolgte: Die Untoten und dazugehörigen Dämonen zurück in den Teil der Hölle verbannen, aus dem sie gekrochen sind.

Dazu müssen Seiten des Nekronomicon und Artefakte gefunden werden, um am Ende einen Zauberspruch zu wirken, der den Kandarischen Dämon versiegelt.

Das finden die Untoten aber nicht so geil, weshalb die sich in den Weg stellen – und mit mehr als 25 verschiedenen Waffen aus dem Weg gepustet werden müssen. Darunter sind bekannte Waffen wie Ashs Feuerstab, das Breitschwert von Lord Arthur, Kellys Gewehr oder einfach die gute, alte Kettensäge.

Zimperlich geht es dabei übrigens nicht zu. Blut spritzt in Fontänen aus den Untoten, die in bester „Evil Dead“-Manier in ihre Einzelteile zerlegt werden können.

Was macht der Kandarische Dämon? In Gestalt des Kandarischen Dämons habt ihr mehrere Optionen, wie ihr die Überlebenden am Vorankommen hindern und ihnen letztlich die Seele rauben könnt. Viele Details sind noch nicht bekannt, allerdings scheint klar zu sein, dass ihr eine deutlich bessere Übersicht über die Karte habt, als die Überlebenden. Bestätigt ist, dass der Dämon folgendes kann:

Mit Besessenheit Untote direkt übernehmen und sie kontrollieren. Die Untoten sind dann stärker und haben zusätzliche Fähigkeiten.

Die Umgebung manipulieren, um den Überlebenden zu schaden. Ihr „spukt“ also auf der Map, lasst Dinge einstürzen oder entfacht Feuer.

Was der Dämon alles in seinem Arsenal hat, ist allerdings noch nicht bekannt – erstes Gameplay wird da sicher bald mehr enthüllen.

Ist das wie Dead by Daylight? Der Vergleich mit Dead by Daylight liegt auf den ersten Blick nahe, doch scheint Evil Dead eher Parallelen zu Left4Dead oder Evolve zu haben. Denn die Überlebenden haben Waffen und können sich entsprechend zur Wehr setzen, um dem ganzen Dämonenspuck ein Ende zu bereiten oder einfach ein paar Untote in stimmungsvollen Blutfontänen untergehen zu lassen.

Der Fokus liegt also nicht darauf, den Kandarischen Dämon abzulenken und an der Nase herumzuführen, sondern ihm auch ordentlich einzuheizen. Es gibt für beide Seiten das klare Ziel: Die jeweils andere Seite auslöschen.

Aber immerhin: Ash gibt es ja auch in Dead by Daylight.

Wann erscheint das Spiel? Evil Dead soll noch im Jahr 2021 erscheinen. Ein genaues Release-Datum gibt es zwar noch nicht, da das Jahr aber bereits knapp zur Hälfte rum ist, dürfte es nicht mehr allzu lange dauern, bis wir einen konkreten Termin zu hören bekommen.

Auf welchen Plattformen erscheint das Spiel? Evil Dead: The Game erscheint auf PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X, der Nintendo Switch und auf dem PC. Alle gängigen Plattformen können sich also in das Gemetzel stürzen.

Habt ihr Bock, in Gestalt von Ash und seinen Gefährten gegen die Untoten anzutreten? Oder wollt ihr lieber als Dämon den anderen Spielern die Lebenslichter auspusten?

