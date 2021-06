Hell let Loose ist bereits seit einigen Jahren im Early Access spielbar und wird seitdem stetig weiterentwickelt. Bald verlässt der realistische Shooter den Vorab-Status und wird offiziell auf Steam veröffentlicht, wie auf der E3 2021 angekündigt wurde. Auch für PlayStation 5 und Xbox Series X|S soll Hell let Loose erscheinen.

Was ist das für ein Shooter? Hell let Loose versetzt euch in die Rolle eines Soldaten im zweiten Weltkrieg. Dabei spielt ihr in riesigen Schlachten mit 100 Spielern (50 pro Seite) und realistischen Voraussetzungen.

Jede Fraktion hat nur diejenigen Waffen zur Auswahl, die sie historisch auch im Kampf eingesetzt hat und trägt entsprechende Uniformen. Dabei stehen verschiedene Rollen wie Offizier, Sanitäter oder Scharfschütze und mehr zur Auswahl.

Ballistik und Rückstoß sollen sich verhalten wie bei realen Waffen. Treffer von schweren Geschützen zerfetzen die Soldaten und Fahrzeuge wie diverse Panzer sind ebenfalls verfügbar.

Zur Auswahl stehen zwei Spielmodi, Offensive und Kriegsführung, sowie bisher neun große Maps. Zwei weitere Karten kommen mit dem Ostfront-Update hinzu: Stalingrad und Kursk. Ein neuer Trailer von der E3 2021 gibt euch einen ersten Einblick:

Wann und wo kann ich ihn spielen? Hell let Loose verlässt den Early Access auf Steam am 27. Juli 2021. Dort ist es bereits seit 2019 spielbar.

Eine Version für Xbox Series X|S und PlayStation 5 soll ebenfalls noch 2021 erscheinen, jedoch fehlt hier bisher ein Release-Datum. Der Shooter sollte jedoch recht viele Spieler anlocken können, da er bereits jetzt gut ankommt.

3000 Spieler im Schnitt, „sehr positiv“ auf Steam

So kommt Hell let Loose an: In seinen zwei Jahren auf Steam hat Hell let Loose mittlerweile 27.381 Reviews angesammelt, von denen 86 % positiv sind (via Steam). Damit erhält der Shooter auf der Plattform eine Bewertung von „sehr positiv“.

Obwohl es sich um einen Early-Access-Titel handelt, zocken die Spieler fleißig. Im Schnitt sind rund 3.000 Spieler in Hell let Loose unterwegs, in der Spitze bis zu 7.000 im Mai (via steamcharts.com).

Häufig wird gelobt, dass sich Hell let Loose von anderen Shootern abhebt. Man brauche keine „krassen Reflexe“ wie in CoD, sondern vor allem Teamplay. Der Nutzer Mani.AC schreibt auf Steam zur Zielgruppe des Shooters:

Menschen, die Bock auf immersive Spielerlebnisse, Shooter-Erfahrung und viel Freude an Multiplayer-Games haben, besonders, wenn sie auf einem Game und einer Community basieren, die nicht das Skillkiddie, sondern taktisches Vorgehen und höfliche Kommunikation in den Dreißigern (+) in den Mittelpunkt stellen.

Auch die Community wird immer wieder gelobt. Kommunikation sei ein Schlüssel zum Erfolg und viele Spieler halten sich laut der Rezensionen daran, arbeiten gemeinsam am Sieg. Toxisches Verhalten gebe es eher selten.

Was ist nicht so gut? Kritik gibt es allerdings an den Updates, die das Spiel immer stärker in Richtung Battlefield treiben sollen. Rezensionen dieser Art sind jedoch eher selten und kommen in letzter Zeit so gut wie gar nicht mehr vor.

Battlefield selbst geht übrigens auch weiter mit dem neuen Battlefield 2042. Das wurde auf der E3 2021 ebenfalls mit einem Gameplay-Reveal gefeiert. In unserem Hub zum Shooter findet ihr mehr dazu:

