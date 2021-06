Am Abend des 15. Juni geht die E3 2021 mit der Nintendo Direct und den Awards zu Ende – und es gab noch keine neuen Ankündigungen von Sony. Denn Sony nimmt dieses Jahr wieder nicht an der E3 teil. Glücklicherweise stehen weitere Events an. MeinMMO verrät, wann und was ihr nach der E3 schauen könnt.

Wo ist Sony auf der E3? Bereits seit 2018 nimmt Sony nicht mehr an der E3 teil. Dementsprechend gibt es auch 2021 keine Ankündigungen von der Firma hinter der PlayStation.

Sony setzt schon seit einiger Zeit auf eigene Events, ihre States of Play, welche der japanische Konzern allerdings selbständig startet. In einigen Fällen werden diese States of Play zwar mit größeren Events verbunden, bei der E3 2021 war das jedoch nicht der Fall.

Welche Events kommen noch? Die nächste State of Play von Sony steht also noch an, auch wenn am 27. Mai erst neue Ankündigungen kamen. Mit der EA Play und der gamescom gibt es aber noch weitere Events, auf denen euch in den kommenden Monaten neue Spiele vorgestellt werden.

Wir stellen euch die Events vor und zeigen euch, welche Ankündigungen wir erwarten. Beachtet dabei, dass es sich dabei bisher um Spekulationen und Gerüchte handelt, nicht um bestätigte Titel, die gezeigt werden.

Sony: State of Play – Datum unbekannt

Was könnt gezeigt werden?

mehr zu God of War – möglicherweise sogar Gameplay

ein neues Gran Turismo

Details zu Horizon Forbidden West – die Vorstellung gab es schon und hat für Furore gesorgt

die neue IP von Days-Gone-Macher Bend als Highlight der Show

möglicherweise ein Uncharted 5

es gibt auch Gerüchte zu einem Remake von The Last of Us

God of War: Ragnarok ist zwar auf 2022 verschoben, aber um die Fans etwas anzuheizen, sind einige Gameplay-Szenen oder zumindest Details zum Titel durchaus vorstellbar. Auch zum Rennspiel Gran Turismo gab es schon eine Weile nichts Neues. Nachdem Forza Horizon 5 auf der E3 gut ankam, wäre definitiv Platz für mehr Rennspiele.

Die neue IP von Bend ist dagegen schon seit einiger Zeit ein Thema bei Sony. Was genau hier gezeigt werden soll, wissen wir aber noch nicht.

Wann kommt das nächste State of Play? Die Spekulationen reichen hier von „noch Ende Juni“, um den Hype der E3 mitzunehmen über „zur EA Play im Juli“ bis hin zu einem sehr vagen „irgendwann in den kommenden Monaten.“ Ein konkreter Zeitraum lässt sich also nicht festmachen.

EA Play – 22. Juli 2021

Was könnt gezeigt werden?

Madden 22 und FIFA 22

weitere Details zum bereits vorgestellten Battlefield 2042

Gameplay und ein Release zu Dragon Age 4 – allerdings ohne Multiplayer

Neues zu Apex Legends und Star Wars

EA Originals, die Indie-Sparte von EA

Dragon Age 4 ist schon seit einiger Zeit in Entwicklung und die Reihe ist zusammen mit Mass Effect das RPG-Flaggschiff von EA. Viele Fans warten hier auf Details. Infos zu den Rennspielen DiRT, Project CARS und Need for Speed sowie zu einem Titanfall 3 sind dagegen eher unwahrscheinlich.

Dragon Age und Mass Effect sind zwei riesige Reihen von Entwickler BioWare.

gamescom – 25.–27. August 2021

Was zeigt die gamescom 2021?

Opening Night Live mit Geoff Keighley und vielen Ankündigungen am 25. August

neue Hardware und Games

Community-Schnitzeljagd auf Social Media

Diskussionen über Entwicklung, Technologien und Design

Die gamescom 2021 läuft vollständig digital und in kompirmierter Form ab. Statt den gewohnten fünf Tagen gibt es dieses Jahr nur drei Tage mit Neuheiten. Die Opening Night Live (ONL) findet allerdings wieder statt, auf diese solltet ihr besonders achten.

Traditionell kommen bei der ONL die größten und wichtigsten Ankündigungen gebündelt in einer spektakulären Show. Allerdings sind noch keine Aussteller bekannt – Was genau gezeigt wird, wissen wir also noch nicht.

Weitere Gaming-Events und wann sie stattfinden

WitcherCon – 9. Juli

Tennocon 2021 – 17. Juli

Dream Con 2021 – 23.-24. Juli

DreamHack Beyond – 24.-31. Juli

DoKomi 2021 – 7.-8. August

PAX West 2021 – 3.-6. September

Zurich Game Show – 12.-14. November

Games Week Perlin Pro X 2021 – 23.-25. November

Obwohl viele Conventions in diesem Jahr nur online stattfinden und sich Entwicklungen verzögern, könnt ihr euch den ganzen Sommer über also noch über haufenweise neue Ankündigungen freuen. Ob die jeweiligen Events dann jedoch auch begeistern können, bleibt abzuwarten. Denn einige Publisher haben das offenbar nicht geschafft:

