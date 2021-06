E3 2021: Was erwartet ihr von Nintendo Direct?

Die E3 2021 ist zwar fast vorbei, doch eine große Show erwartet uns noch. Nintendo wird in ihrem Direct-Stream einer der letzten Streams der digitalen Messe sein. Was glaubt ihr, was der japanische Entwickler alles zeigen wird?

Heute am Dienstag, dem 15. Juni, ist der letzte Tag der digitalen E3 2021. Wir haben bereits Konferenzen von Ubisoft, Microsoft, Square Enix und anderen Entwicklern bestaunt und können uns gegen Ende auf eine Präsentation von Nintendo freuen.

Heute Abend um 18:00 Uhr beginnt nämlich der Stream zu Nintendo Direct, in dem die neuesten Ankündigungen zu Switch-Spielen kommen sollen. In unserer Umfrage zu den meist erwarteten Konferenzen der E3 2021 hat Nintendo Direct es auf den zweiten Platz geschafft. Ihr scheint also ziemlich gespannt zu sein, was der japanische Entwickler für uns so vorbereitet hat.

Darüber wird spekuliert: Wie es bei E3-Konferenzen immer der Fall ist, wird auch bei den Fans von Nintendo gerade heiß diskutiert, was wir während der Präsentation zu sehen bekommen. Spieler machen ihre eigenen Voraussagen, spielen Bingo und

Hier sind einige Themen und Spiele, die für Nintendo Direct erwartet werden:

Neue Version der Nintendo Switch

Legend of Zelda: Breath of the Wild 2

Mehrere Pokémon-Spiele

Neues zu Bayonetta 3

Neue DLCs zu Hyrule Warriors: Age of Calamity und Super Smash Bros

Neuigkeiten zu weiteren Nintendo-IPs wie Splatoon oder Metroid Prime 4

Einige von ihnen erscheinen mehr wahrscheinlich als andere, was für die Fans aber kein Grund ist, die Hoffnungen aufzugeben.

So könnt ihr abstimmen: Spekuliert mit uns und trefft eure Wahl in unserem Umfrage-Tool weiter unten. Ihr könnt euch drei Ankündigungen aussuchen, die ihr für wahrscheinlich haltet oder auf die ihr einfach hofft.

Und was meint ihr? Was wird Nintendo zum Abschluss der E3 2021 so zeigen? Erwartet ihr richtig dicke Ankündigungen, Trailer und viel Gameplay oder haltet ihr euch mit den Erwartungen lieber zurück? Was sind die 3 Games, die sicher gezeigt werden? Schreibt es uns in die Kommentare.

Falls ihr die Konferenz von Microsoft verpasst habt, haben wir eine dicke Zusammenfassung für euch:

E3 2021: Alle Ankündigungen und Trailer von Xbox & Bethesda im Überblick