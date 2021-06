Die E3 2021 hat endlich offiziell begonnen und heute Abend findet die von vielen mit Spannung erwartete, gemeinsame Pressekonferenz vom Xbox und Bethesda statt. MeinMMO verfolgt das große Event in diesem Ticker live für euch mit und sorgt dafür, dass ihr keine wichtige Ankündigung oder Trailer aus dieser PK verpasst.

Was hat es mit der Pressekonferenz auf sich? Mit der E3 2021 hat nun eine der wichtigsten Videospielmessen des Jahres begonnen. In diesem Rahmen halten allerlei namhafte Größen der Videospielindustrie ihre Pressekonferenzen ab und präsentieren dort spannende Neuigkeiten zu ihren Spielen.

Worauf viele gerade gespannt sind: Nachdem gestern beispielsweise bereits Ubisoft an der Reihe war und dort unter anderem den neuen Koop-Shooter Rainbow Six: Extraction oder einen ersten Trailer zu Avatar: Frontiers of Pandora zeigte, sind heute Bethesda und Microsoft mit Xbox an der Reihe.

Beide Firmen haben riesige Franchises im Portfolio, etwa die Halo-Reihe, Fallout, The Elder Scrolls oder Age of Empires. Und die Shows beider Firmen waren in der Vergangenheit oft echte Highlight, die große gemeinsame PK könnte heute also ebenfalls durchaus interessant werden.

Gibt’s vielleicht sogar etwas Neues rund um Elder Scrolls 6?

Wann geht’s los? Heute, am Abend des 13. Juni, um 19:00 Uhr deutscher Zeit. Die Pressekonferenz wird in einem Live Stream gezeigt, MeinMMO verfolgt das Ganze für euch aber auch hier live im Ticker mit und begleitet das Event zusätzlich mit aktuellen News. Die Show wird schätzungsweise 60-90 Minuten lang dauern.

Was wird gezeigt? Es wird zum Beispiel endlich erstes Gameplay zum neuen Battlefield 2042 gezeigt. Zudem wird unter anderem auf Neuigkeiten zu folgenden Games spekuliert:

Starfield, das große neue RPG von Bethesda

Halo Infinite (wurde zusammen mit Starfield zumindest angeteasert)

Forza Horizon 5

DOOM

Wolfenstein

Hellblade 2

Fallout: New Vegas 2

Da aber sowohl Microsoft als auch Bethesda etliche Reihen und Franchises besitzen, für die ein neuer Teil erscheinen könnte, sind auch zahlreiche weitere Ankündigungen denkbar.

Starfield und Halo wurden sehr deutlich angeteasert

Pressekonferenz von Xbox & Bethesda im Live-Ticker

Wir werden heute Abend um 18:45 an dieser Stelle mit der Berichterstattung zur Pressekonferenz von Xbox und Bethesda im Live-Ticker-Format beginnen. So solltet ihr keine wichtigen Ankündigungen, Neuigkeiten und Trailer aus der Show verpassen.

