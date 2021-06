Sea of Thieves bringt das offensichtlichste Crossover aller Zeiten – und ich liebe es jetzt schon

Während der E3 2021 kündigte Sea of Thieves die Story “A Pirate’s Life” an. Ein Crossover mit dem “Fluch der Karibik”-Franchise. Im Trailer sehen wir Captain Jack Sparrow und viele Inhalte, auf die sich MeinMMO-Redakteur Patrick Freese jetzt schon freut.

Was wurde vorgestellt? Am 13. Juni 2021 startete der Stream von Microsoft und Bethesda, in dem einige neue Spiele vorgestellt werden. Darunter auch das neue DLC “A Pirate’s Life” für das kooperative Piraten-Abenteuer Sea of Thieves.

Das Wichtigste kurz angerissen:

Das neue DLC nennt sich “A Pirate’s Life”

Kostenlos wird das Update für alle Spieler zur Verfügung gestellt Das zählt für Spieler auf Xbox One, Xbox Series X|S, Windows 10, Steam und über den Xbox Game Pass

Der Release ist am 22. Juni zusammen mit dem Start von Season 3

Trailer und Inhalte von “A Pirate’s Life” in Sea of Thieves

Trailer: Mir als großem Fan von Sea of Thieves ging der Trailer direkt unter die Haut. Er beginnt mit einem Gewitter auf rauer See. Schiffe fahren auf eine Insel zu. Die Erzählerin spricht von einer “neuen Gefahr”, die über das Meer kommt. Während die Crew ein verlassenes Schiff untersucht, startet die ikonische Szene, in der man Jack Sparrow CAPTAIN Jack Sparrow zum ersten Mal sieht.

Weil Jack einen Schatz gestohlen hat, folgte ihm eine Gefahr. Und diese Gefahr muss nun aufgehalten werden. In diesem Zusammenhang darf der Name “Davy Jones” natürlich nicht fehlen. Wer die Filme zu “Fluch der Karibik” gesehen hat, kann sein Tentakel-Bart-Gesicht wohl nie mehr vergessen.

Mit seiner lustigen Art bildet Captain Jack Sparrow selbst im Trailer einen schönen Kontrast zu der großen Gefahr, die von Davy Jones und seiner untoten Crew auf deren Geisterschiffen ausgeht.

Was steckt drin? Fünf Tall Tales die voller Geheimnisse und Rätsel stecken, bringt das Update in die Season 3 von Sea of Thieves. Zunächst befreit ihr Captain Jack Sparrow aus seinem Gefängnis, der den größten Schatz der Piraten gestohlen hat.

Ich liebe das Jack-Sparrow-Update jetzt schon

Sind wir mal ehrlich, eine Kooperation mit dem Franchise von Fluch der Karibik bietet sich bei Sea of Thieves einfach an. Es passt einfach wunderbar zusammen, weil beide Titel viel Action bieten und dabei auch stets den Humor der Spieler anregen.

Die Filme kann ich mir jedes Jahr wieder angucken und verliere nie den Spaß daran. Zu Sea of Thieves kehre ich regelmäßig zurück, wenn es neue Updates gibt. Und diese Kombination aus Update und den ikonischen Charakteren der Filme kann einfach nur gut sein.

Ich bin unheimlich gespannt, was die Story bietet und ob sie mich wieder für viele Stunden ans Spiel fesseln kann. Klar ist: Wenn es nur ansatzweise so gut wird, wie ich mir das vorstelle, dann kann das nur gut werden. Allein von Jack Sparrow kann ich mich stundenlang unterhalten lassen.

Alle hier denken es, ich spreche es aus! Piraten!

Freut ihr euch auch auf das Update “A Pirate’s Life” in Sea of Thieves oder konnte euch der Trailer nicht abholen? Schreibt uns eure Meinung dazu doch hier bei uns auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Spielern darüber aus.

Weitere Highlights der Pressekonferenz von Microsoft und Bethesda findet ihr bei uns im Live-Ticker.