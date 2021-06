“Wir laden euch ein, sich der Constellation anzuschließen, der letzten Gruppe von Weltraumforschern. Es ist ein Rollenspiel der nächsten Generation, in dem du bist, wer du willst, wohin du willst, unsere Geschichten erlebst und deine eigenen schmiedest… Mehr als das, in Starfield geht es um Hoffnung, unsere gemeinsame Menschlichkeit und die Suche nach den Antworten auf das größte Geheimnis des Lebens.

Was ist das überhaupt für ein Spiel? Starfield soll genau wie Skyrim und Fallout 4 ein Singleplayer-Rollenspiel der Bethesda-Schule werden. Es spielt Hunderte Jahre in der Zukunft und die Menschheit hat den Schritt ins Weltall gemacht. Genaue Inhalte zum Gameplay und den Spiel-Inhalten gibt es bisher jedoch nicht.

Wann ist Release von Starfield? In der Endcard des Videos ist ein Release-Datum zu sehen. Starfield soll am 11. November 2022 erscheinen und damit exakt 11 Jahre nach TES: Skyrim. Außerdem heißt es dort, dass es direkt von Tag 1 an im Game Pass gespielt werden kann.

