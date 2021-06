E3 2021: Multiplayer-Hit Back 4 Blood kommt ab Tag 1 überraschend in den Game Pass

Wenn ihr die Eröffnung der E3 verpasst habt, sind euch vermutlich die Ankündigungen von Ubisoft entgangen. Dort wurde unter anderem Rainbow Six: Extraction vorgestellt. Der Koop-Shooter des beliebten Franchise bläst in ein ähnliches Horn wie Back 4 Blood.

Ob sich der Leak bewahrheitet, werdet ihr vermutlich heute Abend herausfinden, wenn am 13. Juni die Pressekonferenz von Microsoft und Bethesda stattfindet. Dort soll Back 4 Blood gezeigt und Infos dazu veröffentlicht werden. Ihr könnt die Konferenz in unserem Ticker verfolgen:

Dort steht eindeutig: „Back 4 Blood kommt zum Launch in den Game Pass via Xbox Series X|S, Xbox One sowie auf Windows-10-PCs.“ Wir haben den offiziellen Trailer hier für euch eingebunden:

Kommt Back4Blood im Game Pass? Der Leak tauchte bereits am Samstag, den 12. Juni, auf reddit auf. Dort postete ein Nutzer den Screenshot des Videos samt Beschreibung (via reddit.com ).

Left 4 Dead ist bereits eines der bekannteste und berühmtesten Spiele im Genre, der zweite Teil lockt selbst neun Jahre nach Release noch immer über 20.000 Spieler auf Steam an (via steamcharts.com ).

Originalmeldung – Was ist das für ein Spiel? Back 4 Blood ist eines der Multiplayer-Highlights der E3 und der geistige Nachfolger zur Left-4-Dead-Reihe, stammt sogar von den gleichen Entwicklern. Es handelt sich dabei um einen Koop-Survival-Shooter mit Zombies und Horror in Ego-Perspektive.

Update: Nach der Ankündigung zu Back 4 Blood wissen wir nun, dass das der Koop-Shooter wirklich zu Release in den Game Pass kommt. Das Spiel erscheint am 12. Oktober 2021.

