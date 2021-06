The Elder Scrolls Online: Royaler Mord in der Kaiserstadt oder zurückkehrende Drachen in Himmelsrand – das letzte Jahrzehnt hat eindrucksvoll unter Beweis geste...

Wann und wo kann ich zusehen? Die Pressekonferenz findet am Sonntag, den 13. Juni, um 19:00 Uhr deutscher Zeit statt. Wie lange die Vorstellung gehen wird, wissen wir noch nicht – vermutlich aber etwa eine Stunde oder etwas länger. So lang liefen die Konferenzen der letzten Jahre.

Wolfenstein erhielt 2019 zuletzt Nachschub in Form von Youngblood, einem Koop-Spin-Off der Reihe . Der letzte „richtige“ Teil der Reihe erschien aber 2017 mit New Colossus. Für alle Fans der Reihe könnte die E3 etwas bereithalten.

Beide Firmen haben riesige Franchises im Portfolio, etwa die Halo-Reihe, Fallout, The Elder Scrolls oder Age of Empires. Bisher gibt es noch keine konkreten Infos über das, was auf der E3 angekündigt wird, aber die Hinweise auf bestimmte Spiele werden immer dichter.

Microsoft und Bethesda werden gemeinsam eine Pressekonferenz auf der E3 2021 halten und dort einige Spiele vorstellen. Mindestens drei große Titel sind äußerst wahrscheinlich, aber vielleicht gibt es auch die ein oder andere Überraschung. Erfahrt hier, was die Show am Sonntag vermutlich bringen wird.

Insert

You are going to send email to