Star-Wars-Studio kündigt plötzlich neues Spiel an, wird aber was ganz anderes

Das legendäre Filmstudio Lucasfilm vereint Star-Wars-Spiele künftig unter dem gemeinsamen Banner „Lucasfilm Games“. Doch das erste Spiel nach der Ankündigung ist etwas ganz anderes: ein neuer Indiana-Jones-Titel in Zusammenarbeit mit Bethesda und MachineGames.

Was ist das für ein neues Spiel? In einem neuen Tweet hat Bethesda, das Studio hinter dem Survival-MMO Fallout 76, ein neues Spiel angekündigt. In dem kurzen Clip sind eine Karte, eine alte Schreibmaschine und ein ikonischer Hut zu sehen:

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum Twitter Inhalt

Fans von Indiana Jones werden sofort erkannt haben, dass es um den taffen Archäologen geht. Bethesda schreibt dazu, dass das Spiel in Zusammenarbeit mit Lucasfilm Games erschaffen wird. Lucasfilm Games wurde erst kurz zuvor zurück ins Leben gerufen.

Entwickelt wird das Spiel von MachineGames, die seit 2014 für die Wolfenstein-Reihe und zuletzt Wolfenstein: Youngblood verantwortlich waren. Möglicherweise schlägt das neue Indiana-Jones-Spiel also vom Gameplay her in eine ähnliche Kerbe wie der Dieselpunk-Kult.

Von der Story her soll das Spiel eine „original story“ werden, also kein Remake von alten Spiele-Klassikern des Jones-Universums. Weitere Infos dazu folgen noch.

Die Geschichte von Lucasfilm Games

Das ist die Vergangenheit des Studios: Lucasfilm Games existiert bereits seit 1982 als Teil von Lucasfilm, dem von George Lucas gegründeten Filmstudio, das vor allem für die Star-Wars-Reihe bekannt ist. 1990 wurde das Studio schließlich in das heute vermutlich bekanntere LucasArts umbenannt. Zum Portfolio des Studios gehören berühmte Klassiker wie:

Maniac Mansion

die Monkey-Island-Reihe

diverse Star-Wars- und Indiana-Jones-Titel

Am 3. April 2013 wurde das Studio schließlich nach der Übernahme von Disney geschlossen. Die Spiele-Entwicklung ging an Disney selbst oder an lizenzierte Drittstudios über. Nun ist Lucasfilm Games aber wieder offiziell da.

Wie hängt das mit der Gegenwart zusammen? Lucasfilm Games wird offenbar nicht direkt an neuen Spielen arbeiten. Stattdessen soll das Studio sämtliche Lizenzen für seine Produkte an andere Studios und Publisher verteilen und sie dann unter seinem Namen zusammenfassen (via Gamespot).

Im Ankündigungs-Trailer zur Neuformation von Lucasfilm Games etwa sind viele Star-Wars-Spiele zu sehen, die eigentlich aktuell unter EA Games laufen, darunter das MMORPG Star Wars: The Old Republic oder das neue Star Wars Squadrons.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum YouTube Inhalt

Wird Lucasfilm Games ein Problem für EA und SWTOR?

Seit der Übernahme von Lucasfilm liegt die Lizenz für Star-Wars-Spiele eigentlich bei Electronic Arts (EA). Jetzt, mit der Neugründung von Lucasfilm Games, wundern sich einige Spieler, wie das alles wohl weitergehen wird.

Zu den Spielen von EA gehört etwa Star Wars: The Old Republic, das noch immer von vielen Fans gespielt wird. Bisher gibt es noch keine Infos darüber, ob EA die Lizenzen für Star Wars verlieren wird und was das für das MMORPG bedeuten würde.

Allerdings soll Lucasfilm Games wohl nur für die Verteilung der Lizenzen zuständig sein und nicht selbst entwickeln, zumindest nach aktuellem Stand. Es klingt, als sollten alle Werke, die ursprünglich dem Geist von George Lucas entsprangen, lediglich unter einem Banner zusammengefasst werden.

Wann wir mit dem Indiana-Jones-Spiel oder neuen Star-Wars-Titeln von Lucasfilm Games und anderen Studios rechnen können, wissen wir noch nicht.

Aktuell verschenkt Epic Games übrigens Star Wars: Battlefront 2. Wer nach der News also Lust auf ein wenig Sternen-Ballerei hat, kann sich das Spiel noch bis zum 14. Januar kostenlos holen.