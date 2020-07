Star Wars: The Old Republic ist auf Steam erschienen, einer der größten Distributionsplattformen für den PC. Nach einigen Hinweisen ist es seit heute, dem 21. Juli, dort spielbar.

Heute, am Dienstag, dem 21. Juli 2020, ist Star Wars: The Old Republic plötzlich auf Steam erschienen und hat dort nun eine eigene Shop-Seite. Dass das passieren würde, hat sich bereits Anfang Juli angedeutet.

The Old Republic reiht sich damit in etliche Spiele ein, die Publisher EA in der letzten Zeit auf Steam gebracht hat. Ihr findet das Star Wars-MMORPG hier auf Steam.

SWTOR jetzt kostenlos auf Steam spielen

Was ist The Old Republic? Star Wars: The Old Republic (kurz SWTOR) ist bereits seit 2011 auf dem Markt und begeistert seitdem regelmäßig viele Spieler. Es landete auf Platz 2 der besten Free2Play-MMORPGs bei MeinMMO.

Ihr spielt dort entweder einen Anhänger der Republik oder der Sith mit verschiedenen Klassen, die jeweils ihre ganz eigene Herkunft und Story erkunden können. Je nachdem, welcher Fraktion ihr euch anschließt, entdeckt ihr die Welt aus verschiedenen Standpunkten heraus.

SWTOR legt großen Wert auf Story und moralische Entscheidungen. Ihr müsst immer wieder auswerten, in welche Richtung ihr euch entwickeln möchtet. Je nachdem, welchen Weg ihr wählt, können NPCs verschieden auf euch reagieren.

Ein großer Pluspunkt des Spiels sind die voll vertonten und verfilmten Quests, die sicherlich jeden Fan des Franchise begeistern dürften.

Was passiert gerade in SWTOR? Ende 2019 ging die neue Erweiterung Onslaught an den Start. Die konzentriert sich stark auf den Konflikt zwischen Sith und Republik und bringt neue Welten, die ihr erforschen könnt.

Nautolaner sind das neue Volk in Onslaught.

Onslaught kommt bei den Fans richtig gut an, was sie etwa der neuen Story als auch der neuen Spielbaren Rasse der Nautolaner zu verdanken hat. Größter Kritikpunkt ist, dass die Story wohl durchaus hätte länger sein dürfen.

5 Gründe, warum Ihr Euch das neue SWTOR-Update anschauen solltet

Lohnt sich ein Einstieg? Nach einiger Kritik am Free2Play-Modell sind auch die kostenlosen Inhalte überarbeitet worden. Wer nicht zahlt, hat nun nicht mehr so große Vorteile wie noch vor einiger Zeit.

Ein Release auf Steam ist in der Regel immer etwas, was einem Spiel zu neuem Leben verhelfen kann. Das beste neuere Beispiel ist Titanfall 2, bei dem der Steam-Release tausende Spieler zum Multiplayer getrieben hat.

SWTOR ist ein kostenloses MMORPG und mit Steam nun vielen neuen Spielern zugänglich. Für neue Spieler bietet sich ein Einstieg nun besonders an und Veteranen können nun gut neue Freundschaften schließen. Wer noch nach Nachschub im MMORPG-Sektor sucht, sollte sich Star Wars: The Old Republic auch 2020 unbedingt noch ansehen.