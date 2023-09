BioWare bringt „Ahsoka“-Update zu SWTOR – danach ist wohl Schluss

Für SWTOR gibt es ein neues Update, das vor allem Fans der Ahsoka-Serie freuen dürfte. Aber dann ist bei BioWare langsam Schluss.

Star Wars: The Old Republic ist eines der älteren MMORPGs, das auch über viele Jahre hinweg immer wieder mit Updates versorgt wurde. Doch für den bekannten RPG-Entwickler geht es langsam zu Ende. Ein Update, passend zur beliebten „Ahsoka“-Serie auf Disney+, könnte der letzte Patch von BioWare sein.

Was ist das für ein Patch? Der Patch 7.3.1 ist nur ein kleiner Patch, der vor allem die Saison „Vertrauen in die Macht“ („Confidence in Power“) startet und es erlaubt, dass Belohnungen daraus nun verdient werden können.

Dazu gibt es ein paar Verbesserungen am Interface, die vor allem die Karte und Schnellreise-Optionen betreffen. So werden Reisefähigkeiten jetzt immer am unteren Rand der Karte angezeigt und Schnellreise-Punkte werden neben den aktuellen Missionszielen auf der Karte angezeigt, anstatt eine ganz neue Map zu öffnen.

Die Ahsoka-Items gibt es im Kartellmarkt.

Für Fans der Star-Wars-Serie „Ahsoka“ hat der Patch aber noch ein besonderes Highlight, denn im Kartellmarkt gibt es ein paar neue Gegenstände. Das sind neue Lichtschwerter und ein Rüstungsset, das klar von der Ahsoka-Serie inspiriert ist. Die findet man künftig im neuen Reiter „Inspiriert von“, um derlei Items schneller ausfindig zu machen.

Abgesehen davon gibt es ein paar kleinere Balance-Änderungen an den Klassen und deren Abklingzeiten, die ihr auf der offiziellen SWTOR-Seite im Detail nachlesen könnt.

Was ist bei SWTOR sonst noch los? BioWare beendet seine Arbeit an SWTOR. Damit ist für diesen Entwickler, knapp 12 Jahre nach Release, endlich Schluss. Mit jeder Menge Erweiterungen und neuen Endgame-Features sowie frischen Storys wurde SWTOR über all die Jahre von BioWare immer weiter verbessert, vergrößert und mehrfach deutlich überarbeitet.

Wie geht’s mit SWTOR weiter? Auch wenn BioWare die Arbeit an SWTOR einstellt, scheint damit noch nicht das Ende des MMORPGs erreicht zu sein. Vor einigen Wochen betonte man, dass der Wechsel des Entwicklers ein „neuer Anfang und kein Ende“ sei (via IGN). Broadsword wird also weiterhin neue Inhalte für SWTOR entwickeln, auch wenn BioWare nach und nach abzieht, um stattdessen am nächsten Dragon Age und Mass Effect zu arbeiten.

Spielt ihr noch SWTOR? Oder habt ihr Lust, mal wieder in das MMORPG reinzuschauen?