Heute, am 15. Februar, soll die neue Erweiterung Legacy of the Sith für Star Wars: The Old Republic erscheinen. Der Start war für 19:00 Uhr angesetzt. Der verschiebt sich jedoch vorerst auf unbestimmte Zeit. Wir von MeinMMO halten euch auf dem Laufenden.

Was ist das Problem? Seit 13:00 Uhr sind die Server von Star Wars: The Old Republic down. Mit der Wartung wird die neue Erweiterung Legacy of the Sith aufgespielt.

Der Start der Erweiterung war ursprünglich für 19:00 Uhr geplant. Doch nun verschiebt er sich auf unbestimmte Zeit.

Wann geht es los? Das ist bisher noch nicht bekannt. Über Twitter teilten die Entwickler lediglich mit, dass es zu Problemen kommt und noch kein genauer Zeitraum benannt werden kann. Über die sozialen Medien soll es weitere Infos geben.

Derzeit befinden sich die Server in einer Wartung, sodass nicht gespielt werden kann. Wir von MeinMMO halten euch auf dem Laufenden, wann es mit der Erweiterung losgeht.

Wie kommt die Verzögerung an? Die Spieler reagieren wenig überrascht, denn schon bei den letzten Erweiterungen kam es zu Problemen.

Wer sich in der Zwischenzeit über die Story von SWTOR informieren möchte, findet hier alle wichtigen Eckpunkte:

