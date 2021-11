SWTOR: MMORPG zu Star Wars bringt einen der besten Trailer der Welt einfach nochmal

Star Wars: The Old Republic bringt einen „neuen“ Trailer; eine HD-Variante eines alten Klassikers. Und die Fans feiern es.

Ganz gleich was man über SWTOR auch denken mag, es gibt einen Aspekt des Spiels, der grundsätzlich von allen Seiten immer wieder gelobt wurde: Die beeindruckenden CGI-Trailer. Schon zum Release gab es eine ganze Menge davon, die den Konflikt zwischen Republik und Imperium zeigten und besonders wichtige Ereignisse festhielten.

Jetzt, 10 Jahre nach dem ursprünglichen Launch des Spiels, bringt BioWare den bekanntesten Trailer einfach nochmal – in 4K-Ultra-HD.

Was ist das für ein Trailer? Es handelt sich um den „Deceived“-Trailer, der ursprünglich am 1. Juni 2009 veröffentlicht wurde. Der Trailer zeigt den Angriff auf den Republik-Planeten Coruscant, der kurzerhand vom Imperium übernommen und in einem Großangriff stark beschädigt wird. Jetzt gibt es den Trailer in 4K-Ultra-HD – und er sieht besser aus als je zuvor:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Mit dazu gehören natürlich hübsche Twi’lek, Kopfgeldjäger und ein Lichtschwertduell, bei dem die bessere Seite gewinnt (nämlich das Imperium).

Ebenfalls im Fokus steht hier Darth Malgus, der später in der Geschichte zum Imperator aufsteigt und auch in den letzten Erweiterungen immer wieder eine wichtige Rolle spielt. Er ist einer der Schlüssel-Charaktere von SWTOR.

Trailer gilt als legendär: Dieser Trailer zu SWTOR hat auch über die Grenzen des Spiels Berühmtheit erlangt. Für viele ist er mehr als nur ein Trailer, sondern – genau wie die anderen Cinematics des Spiels –ein Star-Wars-Kurzfilm. Entsprechend viel Lob gibt es auch in den Kommentaren unter dem Video auf YouTube:

„Diese Cinematics sind mit der beste Star-Wars-Content überhaupt.“

„Ich wünschte, die Leute hinter diesem Video würden einen ganzen Film machen. Ich würde dafür bezahlen, den zu sehen.“

„Es ist irgendwie beeindruckend, dass dieser alte 5-Minuten-Trailer uns einen klarerer und abgeschlossenere Handlung zeigt als die Storyline der Sequel-Filme.“

Hinzu kommt, dass es auch noch ein recht informativer Trailer ist, der mehr als nur Story zeigt. Denn viele der Aktionen im Cinematic während der Kämpfe sind Fähigkeiten, die Jedi, Sith und Kopfgeldjäger auch im Spiel verwenden können.

Wie ist gerade so die Stimmung in SWTOR? Abgesehen davon steht in SWTOR bald die Veröffentlichung der neuen Erweiterung „Vermächtnis der Sith“ an. Dabei wollen die Entwickler neue Wege gehen und etwa Random-Faktoren in vielen Fällen aus dem Spiel entfernen. Ob die Erweiterung dem MMORPG nochmal einen Boost an Aufmerksamkeit und Spielern verleihen kann, bleibt abzuwarten.

Manch einer hofft auch, dass die Entwickler nun alle Trailer nochmal in Ultra-HD veröffentlichen, quasi als “Countdown” für die neue Erweiterung und einen dazugehörigen, ganz neuen Trailer.

Wie gefällt euch die Ultra-HD-Variante dieses Trailer-Klassikers? Beeindruckend oder hättet ihr lieber langsam mal etwas neues gesehen?