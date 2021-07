Fans von Star Wars: The Old Republic können sich auf neues Futter freuen. Die Entwickler haben ein neues Addon angekündigt.

In Star Wars: The Old Republic gibt es immer wieder die Sorge, dass das Spiel langsam seinem Ende entgegensteuert. „War diese Erweiterung die letzte?“, hört man auf als besorgte Frage der Community. Doch offenbar ist die noch immer unbegründet. Denn SWTOR hat gerade eine neue Erweiterung aus dem Hut gezaubert: Vermächtnis der Sith (Legacy of the Sith) oder kurz: LotS.

Worum geht es? Die Geschichte führt den Handlungsstrang um den abtrünnigen Sith Darth Malgus fort. Der plant nämlich noch immer eine große Sache, wenngleich noch nicht so ganz klar ist, was das eigentlich sein soll.

Um das aufzudecken, reisen die Helden auf den Wasserplaneten Manaan und an einige andere Orte. Details dazu gibt es noch nicht, aber ein paar erste Artworks verraten bereits, mit welchem Flair ihr auf den (zum Teil) neuen Welten rechnen könnt.

Auf Manaan gibt’s ne Menge Wasser … und noch mehr Regen.

Welche Inhalte soll es geben? Auch hier sind noch nicht alle Inhalte bekannt, die folgenden Infos wurden aber bereits verraten:

Das Maximallevel steigt im Verlauf der Story von 75 auf 80.

Neue Gemeinschaftsmissionen, die härter als alle vorangegangenen sein sollen, darunter: Ein neuer Flashpoint auf dem Planeten Elom Eine neue Operation im Wrack einer Forschungsstattion

Neue „Kampfstile“-Funktion, die eine Klassen-Story mit Fähigkeiten andere Klassen vereint

Überarbeitung für ein „strafferes“ Klassendesign

Verbesserungen für die Charakter-Erstellung

Weitere Informationen werden sicher in den kommenden Tagen und Wochen enthüllt.

Gruselige Orte sollen in “Vermächtnis der Sith” auch dazu gehören.

Viele Events in 2022 geplant: Die Veröffentlichtung von „Vermächtnis der Sith“ soll übrigens nur der Startschuss für eine ganze Reihe von unterschiedlichen Aktivitäten sein.

Das ganze Jahr 2022 über will man das 10-jährige Bestehen von SWTOR feiern und verspricht über komplette Jahr „neue Inhalte, Events, Updates und mehr“. Das klingt schonmal nach einigen Content-Patches und vermutlich dem einen oder anderen kosmetischen Highlight.

Habt ihr Bock auf eine neue Erweiterung bei SWTOR?

SWTOR gehört übrigens auch zu den 10 am besten bewertetsten MMORPGs auf Steam.